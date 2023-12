Aeroporto: "Limitação desta análise beneficia Alcochete e Vendas Novas". A confissão desconcertante da Comissão Técnica

A Comissão Técnica que estuda o novo aeroporto usou uma metodologia que favorece as localizações de Alcochete e de Vendas Novas. A confissão está na página 320 do relatório apresentado esta semana.

"Uma decisão robusta sobre os impactos reais, do ponto de vista económico, do cenário que inclui o projeto da Alta Velocidade e a Terceira Travessia do Tejo, deverá ter em consideração todos os custos (económico, social e ambiental) e benefícios. Nesta análise, naquele cenário, apenas se consideram os benefícios da redução do tempo no acesso ao aeroporto, mas não os respetivos custos. Esta limitação altera a avaliação relativa das opções estratégicas, beneficiando as localizações Alcochete e Vendas Novas", está escrito no relatório.

O economista Rui Trindade, especialista em análise de custo-benefício, afirma que "quem escreveu esta frase quis transmitir uma mensagem muitíssimo clara: o estudo não é credível, tem um erro técnico, e esse erro técnico desenha um plano inclinado a favor da localização do CTA e de Vendas Novas”.

A análise custo-benefício inflacionou a procura por um aeroporto em Alcochete ou Vendas Novas, com uma ponte e uma ligação ferroviária que não existem, nem estão sequer decididas. Para usar esse cenário, era forçoso contrabalançar a análise com os custos dessas obras.

Rosário Partidário assume a responsabilidade pela frase, mas não esclarece a razão da limitação metodológica.

Veja aqui as perguntas da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, e as respostas da coordenadora da Comissão Técnica Independente:

Por que razão decidiu a CTI adotar esta metodologia e beneficiar estas opções de localização?

"Pelo conjunto de motivos exaustivamente expostos na apresentação pública"

A quem deve ser atribuída a autoria deste parágrafo?

"À CTI. Toda a documentação é solidariamente da autoria da CTI".