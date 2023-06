Aeroporto no Montijo falha cinco critérios de viabilidade. Santarém chumba na distância (quatro vezes acima da média europeia)

Relatório da Comissão Técnica Independente permite fazer diagnóstico às três opções que evitaram a primeira fase de triagem. Alcochete segue na frente.

Montijo e Santarém, duas das localizações ainda na corrida para receber o futuro aeroporto de Lisboa, falham critérios de viabilidade usados pela Comissão Técnica Independente (CTI) nomeada pelo Governo, algo visível no relatório que fez a primeira triagem que reduziu de 17 para 9 as opções em cima da mesa com base na ideia do que seria necessário para ter um “aeroporto ideal”.

O resultado desta triagem foi anunciado no final de abril, mas só agora a CTI revelou o documento completo com essa primeira avaliação, apesar do documento ter data de abril.

Alcochete passa em todos os critérios de viabilidade

O relatório consultado pela TVI/CNN Portugal explica que as opções indicadas pela Resolução do Conselho de Ministros de outubro de 2022 (negociadas com o maior partido da oposição) "não foram submetidas à triagem com base nos critérios de viabilidade técnico-científicos" pois essas opções têm de “ser obrigatoriamente avaliadas" na fase final que agora decorre.

Contudo, apesar de não fazer essa triagem para Alcochete, Montijo e Santarém (indicados na tal Resolução do Conselho de Ministros), o relatório de 94 páginas apresenta os resultados obtidos para essas mesmas localizações, sendo possível perceber onde falham.

Alcochete não falha nenhum dos dez critérios, mas o mesmo não acontece com Santarém (que falha um) e em especial com o Montijo que falha cinco.

As falhas do Montijo

Se tivesse sido sujeita à triagem feita às opções que não foram indicadas pelo Governo, o Montijo não cumpriria dois dos três critérios considerados pela CTI como "de máxima relevância". Em causa a falta de uma área de expansão mínima futura equivalente a mil hectares e a falta da ferrovia que não existe nem está prevista.

O relatório “considera imprescindível a ligação por infraestrutura ferroviária, tal como aliás a rodoviária, como critério de viabilidade".

A opção pelo Montijo (que mantém a operação no velho aeroporto da Portela) falha ainda no critério da população afectada pelo ruído, nos riscos naturais e é de longe a solução que afecta mais hectares de áreas naturais ou corredores migratórios de aves.

A longa distância de Santarém

Santarém, uma opção recente, só falha num dos dez critérios de viabilidade técnico-científicos, mas a falha é grande e acontece num dos três critérios que os técnicos consideram de “máxima relevância”: a distância para o centro de Lisboa.

O relatório refere que a CTI analisou 87 aeroportos e considerou “todas as capitais europeias e ainda as cidades com mais de meio milhão de habitantes”.

No final, o documento indica que o aeroporto mais distante detectado estava a 60 quilómetros do centro da respectiva cidade.

Os dados recolhidos pela mesma CTI colocam Santarém a 92 quilómetros, bem mais que os 70 quilómetros de Vendas Novas (que falhou neste critério) e mais de quatro vezes acima da média europeia calculada pelos técnicos independentes.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém contesta as conclusões e diz que o relatório não teve em conta alguns aeroportos europeus secundários mais distantes que os referidos 60 quilómetros, mas prefere sublinhar que mais do que os quilómetros os técnicos deveriam olhar para o tempo que se demora a chegar ao aeroporto.

Ricardo Gonçalves garante que o aeroporto em Santarém ficaria a cerca de 30 minutos de Lisboa (de comboio), menos que outros aeroportos de grandes cidades europeias.

Montijo e Santarém mantêm-se na corrida

Apesar das falhas em critérios de viabilidade tão relevantes, fonte da Comissão Técnica Independente adianta à TVI/CNN Portugal que Santarém e Montijo têm hipóteses na corrida para o novo aeroporto.

A CTI explica que "os dez critérios usados na primeira fase foram de viabilidade e não de avaliação” que serão agora mais aprofundados.

“A fase que se segue vai ser diferente e seguir um quadro de avaliação estratégica com fatores críticos de decisão e mais critérios", avança a mesma fonte, pelo que Santarém ou Montijo até podem chegar ao fim na frente desta espécie de ‘corrida’ entre localizações para o futuro aeroporto de Lisboa.

No caso de Santarém, por exemplo, a avaliação final da CTI vai mesmo olhar não apenas para a distância, mas também para o tempo que os passageiros vão demorar de Lisboa até ao aeroporto.