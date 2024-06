Seis aeroportos britânicos reintroduzem restrições ao transporte de líquidos

Seis aeroportos regionais britânicos vão reintroduzir temporariamente, a partir de domingo, as restrições anteriormente levantadas ao transporte de contentores com líquidos com mais de 100 mililitros na bagagem de mão.

A mudança será aplicada a partir das 23:01 (00:01 de segunda-feira em Lisboa) e afetará os passageiros que utilizam os aeroportos de Newcastle, Leeds Bradford, London City, Aberdeen, Southend e Teesside.

Todos eles tinham eliminado as regras que limitavam o transporte de líquidos que excedessem essa quantidade, após a introdução de ‘scanners’ de alta tecnologia, uma exigência do Governo.

De acordo com o Ministério dos Transportes do Reino Unido, a reintrodução destas restrições permitirá “melhorar ainda mais os novos sistemas de controlo” e não constitui uma resposta a qualquer ameaça específica.

A maioria dos aeroportos britânicos, como Gatwick, Heathrow e Manchester, continua a ter regras que proíbem a entrada de contentores com mais de 100 mililitros na bagagem de mão, uma vez que ainda não instalaram os novos ‘scanners’.

Um porta-voz do Aeroporto Internacional de Newcastle afirmou que o aeródromo está a trabalhar para “reduzir ao mínimo as perturbações”.

O ministro dos Transportes do Reino Unido, Mark Harper, instou os passageiros a consultarem os sites dos vários aeroportos para conhecerem as regras específicas antes de iniciarem as suas viagens.

O ministro afirmou que se trata de “uma medida temporária” e que o Governo dará informações pormenorizadas “em tempo oportuno, quando puder ser revertida”.