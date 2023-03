No início de março, os pais de um menino de dois anos não ganharam para o susto quando encontraram o filho inconsciente na piscina de casa. Por sorte, um polícia que folgava do trabalho e visitava a família, nos arredores de Trassierra, na Espanha, ouviu os prantos daqueles pais, correu, socorreu e salvou a criança.

Suspeita-se de que uma bola que boiava na água da piscina tenha atraído o pequeno Abel, que brincava naquela tarde de domingo no jardim da sua casa.

De acordo com o jornal local Córdoba, por volta das 16h45 de domingo, Fernando, que visitava os pais, ouviu gritos de choro e socorro perto de onde estava, então, foi imediatamente ao encontro daquele som. Quando chegou, viu um homem com Abel, imóvel, no colo.

Fernando não demorou até arranjar as condições adequadas para proceder à reanimação cardiorrespiratória até que a criança expelisse a água acumulada nos pulmões e chamar a ambulância. Foi graças a essa manobra que a criança foi capaz de sobreviver até chegar ao hospital, onde deu entrada na Unidade de Cuidados Intensivos.

Depois de sofrer aquilo que acabou por ser diagnosticado como uma paragem cardíaca, Abel passou dias na enfermaria, mas agora está totalmente recuperado.

Apesar disso, para a família ainda é difícil esquecer a imagem da criança inconsciente. “Eu fecho os olhos e recordo a imagem”, desabafa a mãe, que se diz agradecida pela intervenção de Fernando “Ele tinha de estar ali naquele dia”, reflete.

Recentemente, todos os protagonistas desta história, com final feliz, se reencontraram.

