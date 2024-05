Amigos da jovem que morreu na praia da Lagoa (Póvoa de Varzim) recebem apoio psicológico

Jovem morre depois de entrar no mar na Póvoa de Varzim

A jovem que, cerca das 06:00 desta segunda-feira, desapareceu no mar na Póvoa de Varzim e acabou por morrer, tinha entre 20 e 30 anos e estava acompanhada por amigos, que estão a receber acompanhamento psicológico.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que, após o alerta de que uma jovem teria ido a banhos na praia da Lagoa, tendo acabado por desaparecer no mar, foram ativados de imediato tripulantes da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim, bem como elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, que não chegou a intervir.

Para o local deslocaram-se também elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim.

“Foram de imediato iniciadas buscas pela vítima pelos tripulantes da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim, que a encontraram na água da praia da Lagoa. A jovem foi transportada até ao areal, onde foram realizadas manobras de reanimação pelos elementos do INEM, não tendo sido possível reverter a situação”, refere a Autoridade Marítima Nacional.

O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos amigos da vítima.

Segundo a Autoridade Marítima apurou, a jovem encontrava-se acompanhada por amigos, tendo ido a banhos na praia da Lagoa e acabando por desaparecer no mar.

Ao início da manhã, os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim disseram à Lusa que o incidente ocorreu na praia localizada junto a um estabelecimento de diversão noturna.