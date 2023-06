Mortes por afogamento no primeiro trimestre superaram números de 2022. Faltam nadadores-salvadores nas praias e a "preocupação" cresce

Não entrar no mar e "não lhe virar as costas". Novos conselhos para evitar afogamentos nas praias em fim de semana de bom tempo

Portugal registou 27 mortes por afogamento no primeiro trimestre deste ano, uma subida de 12,5% em comparação com o mesmo período de 2022, de acordo com dados da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores.

Segundo os números do Observatório do Afogamento da federação divulgados em comunicado, as 27 mortes (22 homens, quatro mulheres e um cujo sexo não foi divulgado) já superam as 24 ocorridas no ano passado, entre 1 de janeiro e 31 de março.

Segundo o organismo, o aumento de mortes em meio aquático “reveste-se de especial preocupação, pois 2022 foi um ano com especial aumento do afogamento em Portugal”.

De acordo com os dados, a maior parte dos afogamentos ocorreram à tarde (48,1%), todos em locais não vigiados, e somente três foram presenciados e tiveram tentativa de salvamento.

O mês de janeiro foi o mais mortífero, com 10 mortes, seguido de fevereiro, com nove, e março, com oito.

O distrito de Leiria foi aquele onde se registaram mais mortes, com cinco, seguido de Faro (quatro), Lisboa e Setúbal (três cada), além do Porto e Santarém (dois cada).

Entre os locais onde se deram mais afogamentos, o mar foi o que causou mais vítimas, com nove, seguido do rio com oito. Foram também registadas seis mortes em poço (duas), em porto de abrigo (duas) e em piscina doméstica (duas), além de uma morte em barragem, outra em tanque, outra numa marina e outra numa valeta.

Em relação às idades, a maioria, 70,4%, tinha mais de 45 anos.

O Observatório do Afogamento é um sistema criado pela Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores para contabilizar as mortes por afogamento em Portugal.

Em 22 de maio, os municípios propuseram ao Governo a participação da Marinha na vigilância e salvamento de banhistas nesta época balnear, devido à falta de nadadores-salvadores, além da criação de uma carreira profissional com uma tabela remuneratória que torne atrativo este setor.

Segundo a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), estas autarquias assumiram competências no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres, mas “têm vindo a deparar-se com constrangimentos no que respeita à contratação de nadadores-salvadores para a época balnear”, um problema que não é deste ano, mas que se tem vindo a acentuar, e que exige “medidas de exceção”.

A Autoridade Marítima Nacional, a quem cabe assegurar o cumprimento e fiscalização das normas e regulamentos aplicáveis à assistência a banhistas, revelou que, até 10 de maio, foram certificados 582 novos nadadores-salvadores, elevando para 4.331 as pessoas que podem exercer esta atividade.

A Autoridade Marítima realçou que o número normal de nadadores-salvadores no verão, em todo o país, é de entre 5.200 a 5.500, um número que ainda pode ser atingido este ano, assim que decorram os exames de aptidão técnica previstos.

Portugal conta na época balnear deste ano com 589 praias vigiadas por nadadores-salvadores, mais quatro do que em 2022, de acordo com a lista de águas balneares publicada em Diário da República.