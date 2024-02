Este comboio não tem destino e está rodeado por leões e elefantes - mas já é uma atração de luxo

A África do Sul é o lar de algumas das mais luxuosas e nostálgicas viagens de comboio disponíveis em qualquer parte do mundo. Mas para alguns entusiastas, um comboio que não tem destino é a principal atração do país.

Kruger Shalati: The Train on the Bridge é um hotel em Skukuza, no Parque Nacional Kruger, uma das maiores reservas de caça de África e parte do Património Mundial da UNESCO. Composto por um conjunto de carruagens de comboio renovadas em 24 suites modernas com varandas e uma piscina com vista para o rio Sabie, combina alojamento de luxo com uma vista íntima da vida selvagem, incluindo avistamentos dos "Cinco Grandes" de África - leões, leopardos, rinocerontes, elefantes e búfalos.

Jerry Mabena, diretor-executivo do Motsamayi Tourism Group, que detém o hotel, afirma que o empreendimento remonta aos primeiros tempos do parque, quando os comboios a vapor passavam pelo Kruger na década de 1920 na linha ferroviária de Selati.

Os comboios foram outrora vitais para os turistas que acediam ao Kruger, chegando mesmo a estacionar durante a noite na mesma ponte onde hoje se situa o hotel. Uma nova linha ferroviária construída nos arredores do Kruger na década de 1970 empurrou a linha e a ponte de Selati para a reforma, mas em 2016 foi criada uma ideia para restaurar o espaço à sua antiga glória.

"A ideia para nós era reencenar a experiência de uma forma ou de outra", diz Mabena. "Quando tivemos a oportunidade de comprar carruagens velhas e desativadas à Transnet - que é o nosso operador logístico ferroviário na África do Sul - não podíamos dizer que não à ideia."

Os interiores das carruagens foram renovados com um acabamento moderno, embora com alguns toques de Art Déco ("estávamos a tentar encontrar um visual que não fosse colonial", diz Mabena).

Se os hóspedes deixarem as cortinas abertas, podem acordar com o amanhecer e apanhar os primeiros sinais de vida no exterior a partir das janelas do chão ao teto viradas para leste. O rio é um ponto de referência para a vida selvagem, o que significa que os hóspedes podem passar o dia inteiro a descansar nas varandas ou a nadar na piscina enquanto observam a atividade em baixo. "Ter hipopótamos a grunhir debaixo da carruagem atrai pessoas que querem estar na natureza mas não querem estar imersas na natureza", explica Mabena.

No entanto, muitos visitantes calçam botas e dirigem-se para o mato com um guia num passeio de carro.

O pessoal, incluindo a guia sénior Thuli Mnisi, foi recrutado como parte dos esforços para envolver a comunidade local na empresa. Mnisi tinha trabalhado como guia para outras empresas desde 2014 antes de se juntar ao Kruger Shalati. "É totalmente diferente dos outros lodges", diz. "Quando [os hóspedes] visitam o comboio pela primeira vez, é de cortar a respiração, a vista é única."

O Parque Nacional Kruger permite experiências de safari em autocondução, mas Mnisi diz que não há substituto para um guia. "Nós comunicamos uns com os outros, sabemos onde podemos encontrar os animais".

"Se formos de carro, podemos simplesmente passear pelo Parque Nacional Kruger, que é uma área muito grande. Se formos com um guia, eles sabem o que estão a fazer, sabem onde encontrar o quê e a que horas", acrescenta.

Os jardineiros plantaram espécies indígenas nos terrenos do hotel e alimentam uma horta, com produtos utilizados no requintado restaurante do Kruger Shalati. As iguarias locais servidas neste ambiente requintado incluem crocodilo, veado e carpaccio de gazela.

"A mãe natureza é a verdadeira artista", diz o chef Vusi Mbatha. "É uma daquelas filosofias que partilhamos: pegar em ingredientes simples e transformá-los em algo fantástico."

Após atrasos no desenvolvimento, cortesia da covid-19, o hotel abriu em dezembro de 2020 e está a receber hóspedes para a sua quarta temporada de verão.

Os quartos duplos e twin a bordo do comboio custam a partir de 9.950 rands (cerca de 490 euros) por pessoa, por noite, para hóspedes internacionais, com descontos para estadias mais longas. Um dos sete quartos da Bridge House adjacente custa menos. Os preços incluem todas as refeições, algumas bebidas, dois safaris e transporte para o aeroporto.

Se tudo isto soa a demasiada vida selvagem e a poucos comboios, o Motsamayi Tourism Group também é proprietário da Kruger Station, a sul da ponte e onde se encontra o último comboio a operar no parque.

Encalhada depois de a maior parte dos carris do parque terem sido removidos na década de 1970, a locomotiva a vapor de classe 24 da South African Railway teve muitas vidas (incluindo a de carruagem funerária de um antigo primeiro-ministro) e goza agora de uma feliz reforma ao lado de um restaurante e de um bar.

"Penso que a cultura dos comboios a vapor e a cultura dos comboios históricos está a começar a ressurgir", diz Mabena.

"Não temos um comboio a vapor em movimento, mas um dia, penso que teremos".