Dez membros da mesma família, sete mulheres e três homens, foram mortos por homens armados na sexta-feira, na cidade de Pietermaritzburg, na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul, disse a polícia na sexta-feira.

"De acordo com os relatórios iniciais da polícia, homens armados invadiram uma propriedade de Pietermaritzburg e emboscaram a família", disse o Ministério da Polícia sul-africano, numa declaração na sexta-feira.

Numa declaração atualizada, o ministério da polícia disse que um rapaz de 13 anos estava entre os que foram mortos.

O presidente da câmara da área disse aos meios de comunicação locais que é necessário reforçar a capacidade das esquadras de polícia locais.

A porta-voz da polícia nacional, Athlenda Mathe, disse à CNN que tinham sido efetuadas algumas detenções.

"Dois suspeitos (foram) detidos, um morto, outro fugiu do local. A polícia está numa caça ao homem", disse ela, acrescentando que três armas de fogo foram recuperadas durante um tiroteio.

A África do Sul tem sido abalada por vários tiroteios em massa nos últimos meses - alguns, diz a polícia, estão relacionados com a violência nos negócios de táxis, enquanto outros parecem estar ligados a cartéis de droga.

Ainda não foi sugerido qualquer motivo para o tiroteio de sexta-feira.

A África do Sul tem uma das taxas de homicídio mais elevadas do mundo, de acordo com as estatísticas da polícia. As taxas têm vindo a aumentar acentuadamente após a pausa temporária durante o período mais severo da pandemia de covid-19.

Pelo menos 15 pessoas morreram após um tiroteio num bar no município de Soweto, em julho passado. Quatro outras pessoas foram mortas num tiroteio em separado num bar em Pietermaritzburg, na mesma noite.

O Ministro da Polícia do país, Bheki Cele, está a visitar a cena do crime do recente tiroteio de sexta-feira com a equipa de gestão superior do Serviço de Polícia Sul-Africano (SAPS) liderado pela Comissária Nacional, Fannie Masemola, afirmava a mesma declaração.