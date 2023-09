África do Sul: Figura histórica zulu Buthelezi morre aos 95 anos

O líder histórico do partido sul-africano Inkatha e figura respeitada dos zulus, Mangosuthu Buthelezi, morreu hoje, aos 95 anos, anunciou o Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

“É com profunda tristeza que anuncio a morte do príncipe Mangosuthu Buthelezi, primeiro-ministro tradicional do rei e da nação Zulu, fundador e presidente emérito do partido Inkatha”, declarou Ramaphosa num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Ramaphosa saudou um “líder formidável que desempenhou um papel importante na história” da África do Sul “durante sete décadas”.

Nascido no seio da família real Zulu em agosto de 1928, Mangosuthu Gatsha Buthelezi foi durante muitos anos a personificação do espírito orgulhoso e guerreiro do maior grupo étnico do país.

Inicialmente membro do partido histórico no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC), fundou o partido nacionalista Inkatha Freedom Party (IFP) em 1975, inicialmente concebido como uma organização cultural zulu.

A rivalidade entre os dois partidos foi sangrenta, com o Inkatha a instigar a violência mais significativa antes das primeiras eleições multirraciais em 1994.