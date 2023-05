Morreu o 'General João Seria'

O cantor são-tomense 'General João Seria', vocalista principal do conjunto África Negra, morreu esta quinta-feira em São Tomé e Príncipe, aos 74 anos, por causa ainda desconhecida, disse à Lusa fonte familiar.

Gabriel João, conhecido na música como 'General João Seria' tem mais de 50 anos de carreira na música, que iniciou nos anos 1960, na ilha do Príncipe, no conjunto Cabana, passando pelo 'Sangazuza' e África Negra, do qual foi vocalista principal, e fez vários concertos internacionais, tornando-se num dos maiores nomes da música são-tomense.

O cantor são-tomense, que nasceu em 01 de setembro de 1949, foi encontrado hoje sem vida na sua residência em Santana, distrito de Cantagalo, adiantou à Lusa fonte familiar, que disse desconhecer a causa da morte.

“Ele veio recentemente do Príncipe e estava bem. Normalmente ele é o primeiro a acordar aqui na zona, mas hoje como não vimos sinal dele arrombou-se a porta e encontrámo-lo morto”, disse uma das filhas, Anita da Cruz.

João Seria é filho de mãe são-tomense e pai angolano. Fruto de uma forte amizade com o musico angolano Yuri da Cunha, o cantor esteve mais de 20 vezes em concertos em Angola.

Com o conjunto/banda África Negra, João Seria deu voz a grandes sucessos musicais, destacando-se as músicas “Aninha”, “Carambola”, “Maia Muê”, entre outras.