Descobertas em Marrocos as pegadas humanas mais antigas no norte de África

Uma equipa de investigadores marroquinos, espanhóis e franceses encontraram 85 pegadas humanas com 100 mil anos numa praia rochosa de Larache, no norte de Marrocos, sendo as mais antigas impressões fossilizadas no norte da África e sul do Mediterrâneo.

As pegadas são de Homo Sapiens e foram deixadas por pelo menos cinco indivíduos, entre crianças, adolescentes e adultos, referiu, em comunicado, o chefe da equipa de investigação, Mouncef Sedrati, diretor do laboratório Geo-Ocean da Bretagne Sud University.

Segundo Sedrati, estas pegadas estão orientadas principalmente para o mar e dão uma ideia de como deve ter sido a procura de recursos marinhos pelos Homo Sapiens que habitaram a costa de Larache há 100 mil anos, noticiou a agência Efe.

As pegadas foram descobertas a algumas centenas de metros acima do nível do mar e estavam distribuídas por uma superfície rochosa com cerca de 2.800 metros quadrados que não possuía material arqueológico ou paleoantropológico, pode ler-se no comunicado, que adianta que esta investigação foi publicada na terça-feira na revista científica Nature.

“Estas pegadas surgiram na orla marítima de um banco de areia que formava a parte superior da praia há cerca de 100 mil anos. Foram então rapidamente preservadas graças a uma camada de sedimentos finos durante uma fase de ondas baixas combinada com um período de maré baixa”, frisou Sedrati, citado na nota de imprensa.

O investigador marroquino sublinhou ainda a necessidade de preservar este património “mesmo que esteja ameaçado pela subida do nível do mar”.

Sedrati destacou ainda que acredita que a curto prazo serão descobertos outros vestígios, à medida que os sedimentos forem sofrendo erosão.