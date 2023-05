Loonkiito, um dos leões mais velhos do mundo, foi morto por um pastor no Quénia

"O oceano é o recurso mais subestimado do nosso planeta". O discurso do Presidente do Quénia na Conferência dos Oceanos

Um dos leões mais velhos do mundo, Loonkiito foi morto por um pastor esta quarta-feira no Quénia. O animal de 19 anos foi atingido por uma lança depois de ter entrado num curral de gado enquanto procurava presas durante a noite, perto do Parque Amboseli, disse o porta-voz do Serviço de Vida Selvagem do Quénia à agência France-Presse.

“Era um velho leão que lutava para se alimentar a si mesmo e o gado é presa fácil”, acrescentou Paul Jinaro. A organização de conservação Lion Guardians, que confirmou que o leão estava “faminto”, anunciou a perda através da página de Facebook. Com “pesar”, a associação queniana recordou o animal como “um símbolo de resiliência e convivência”.

O Quénia está a atravessar o período de seca mais longo das últimas quatro décadas, segundo dados da Organização Meteorológica das Nações Unidas. O clima tem afetado a vida selvagem e alimentado um conflito entre a população e os leões. À CNN Internacional, a Lion Guardians explicou que os leões saem das áreas protegidas e se aventuram na procura de presas, cada vez mais difíceis de caçar, e os criadores de gado ficam “particularmente vigilantes” e, por vezes, retaliam.

“Precisamos de educar as pessoas e encontrar uma maneira de nos alertarem para que possamos trazer os animais de volta aos parques”, afirmou Paul Jinaro do Serviço de Vida Selvagem do país sul-africano.

Em 2021, o primeiro censo de vida selvagem do Quénia deu conta de cerca de 2.500 leões que lá habitam. E, de acordo com a organização de conservação Lion Guardians, os leões selvagens têm atualmente uma vida mais longa, quando há uma década “não sobreviviam além dos dez anos de idade”. Hoje estes animais podem ter até 12 a 18 anos de vida, adianta a Cats for Africa, outra associação de conservação.