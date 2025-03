Grupo detido por roubo violento e agressão a jovem em Cascais

A PSP de Cascais deteve dois homens e uma mulher suspeitos de um crime de roubo violento a uma jovem de 19 anos ocorrido em outubro passado, tendo ficado todos em prisão preventiva, foi divulgado este sábado.

Segundo uma nota do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, os detidos são dois homens de 20 e 22 anos e uma mulher de 20, que foram detidos através de mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos por um juiz, por um crime roubo consumado cometido contra uma jovem em meados de outubro, na União de Freguesias Cascais-Estoril.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Cascais, da Comarca de Lisboa Oeste – DIAP de Cascais e considera que a jovem de 19 anos encontrava-se a conviver com amigos quando foi abordada pelos detidos.

De seguida, adianta a PSP, “foi agarrada, projetada ao solo e ali agredida com bofetadas e apertões violentos no pescoço e contra a sua vontade foi-lhe subtraído do interior do casaco que vestia, um envelope com 720 euros em numerário, fruto do resultado mensal da sua atividade laboral”.

Das agressões infligidas à vítima para a consumação do ilícito, foram-lhe provocados hematomas no pescoço, dos quais não teve necessidade de receber tratamento hospitalar, adianta a polícia.

A PSP salienta que os suspeitos já haviam sido detidos juntos no âmbito de uma outra investigação de crimes desta natureza, sendo que na altura dos factos, foram aplicadas medidas de coação de prisão preventiva e apresentações periódicas às autoridades policiais.

Com as detenções realizadas, “a PSP, visou não só a obtenção de meios de prova, mas não menos importante, devolver e fomentar o sentimento de tranquilidade e segurança pública ao Concelho de Cascais”.