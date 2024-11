Agentes da PSP agredidos durante patrulhamento na Amadora

Dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) foram agredidos durante uma intervenção policial que ocorreu na Amadora, na noite de sexta-feira, sabe a TVI.



A patrulha da Esquadra da Reboleira encontrava-se em ronda de rotina quando se deparou com uma situação de desordem envolvendo vários indivíduos armados com armas brancas.

No momento da abordagem policial, os indivíduos reagiram com violência, resultando em agressões físicas a dois agentes. De imediato, foi solicitado reforço policial, o que levou à dispersão dos envolvidos. No entanto, dois suspeitos foram intercetados e detidos pelas autoridades.

Os agentes agredidos, que apresentavam ferimentos ligeiros, receberam assistência médica na esquadra.