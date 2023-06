Todos os 21 passageiros do barco que naufragou em lago de Itália pertenciam a serviços secretos ou de defesa italianos e israelitas

Todos os 21 passageiros de um barco turístico que naufragou no Lago Maggiore, em Itália, no domingo, matando quatro pessoas, estavam ou estiveram ligados aos serviços secretos ou de defesa israelitas e italianos, segundo as autoridades.

A embarcação de 16 metros transportava 23 pessoas - excedendo a lotação - quando uma aparente tromba de água atingiu as proximidades, causando o naufrágio naquela noite, informou a Sky Tg24, afiliada da CNN.

Segundo a Sky Tg24, alguns passageiros conseguiram nadar até à costa e outros foram resgatados por embarcações próximas, acrescentando que, embora cinco tenham sido levados para o hospital, nenhum dos sobreviventes sofreu ferimentos graves.

Na altura em que o barco se afundou, estavam a bordo 13 israelitas e oito italianos, sendo as vítimas dois homens e duas mulheres. As vítimas italianas foram identificadas como Tiziana Barnobi, 53 anos, e Claudio Alonzi, 62 anos, confirmou um delegado dos serviços secretos do país, enquanto um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel identificou a vítima israelita como Erez Shimoni, 60 anos.

O capitão do barco, cuja companheira russa Anna Bozhkova, 50 anos, também morreu no incidente, está a ser investigado pelas mortes, de acordo com o procurador italiano.

Mergulhadores e um helicóptero também foram utilizados como parte da operação de busca e salvamento, informou o serviço de bombeiros local. As autoridades estão a tentar retirar o barco do lago após duas tentativas falhadas.

Autoridades italianas inspecionam o barco turístico que naufragou no Lago Maggiore. Puricelli/EPA-EFE/Shutterstock

A polícia militar italiana, os Carabinieri, está a ajudar na investigação, indicou o gabinete do procurador à CNN.

"O Ministério Público não está a investigar a natureza dos passageiros do barco, apenas o papel do capitão no acidente", confirmou o Ministério Público.

O gabinete do primeiro-ministro israelita disse na quarta-feira que as forças de segurança de Israel perderam um "querido amigo" no acidente fatal de barco. O corpo de Shimoni, que era um funcionário reformado dos serviços secretos, foi devolvido a Israel.

Shimoni tinha perdido um voo no domingo, juntamente com outro cidadão israelita, segundo a imprensa israelita, e não se esperava que os dois estivessem no barco, de acordo com o procurador local italiano.

Um delegado dos serviços secretos italianos emitiu um comunicado público de condolências "partilhando proximidade e dor pelo trágico acontecimento com as famílias das vítimas".

O Lago Maggiore é um destino popular para os turistas e é partilhado pela Itália e pela Suíça.

O barco, chamado "The Gooduria", estava anunciado como custando 2.000 euros por dia. Os passageiros estavam alegadamente a celebrar uma festa de aniversário quando a embarcação, que viajava entre as cidades italianas de Lisanza e Dormelletto, se virou, segundo a Sky Tg24.