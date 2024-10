Ataque na Câmara de Torres Vedras: quatro funcionários feridos e agressor em fuga

Falsos inspetores da PJ detidos no Norte: simulavam "buscas domiciliárias" para realizarem roubos

Um homem entrou esta segunda-feira no edifício da Câmara Municipal de Torres Vedras (distrito de Lisboa) na Avenida 05 de Outubro e agrediu quatro funcionários, confirmou à Lusa a presidente da autarquia.

Pelas 13:00, o homem entrou no edifício multisserviços e dirigiu-se ao primeiro piso, onde feriu os funcionários, explicou Laura Rodrigues.

“Trata-se de um caso pessoal do homem com um funcionário da câmara, não tem a ver com a prestação dos serviços pela câmara”, esclareceu.

Questionada sobre se o homem entrou armado, Laura Rodrigues apenas confirmou que o homem “entrou com um objeto na mão”, sem adiantar mais pormenores.

O comandante dos bombeiros de Torres Vedras, Hugo Jorge, afirmou à Lusa que a corporação foi chamada ao local pelas 13:20, tendo transportado os quatro funcionários “com vários hematomas” à urgência do hospital de Torres Vedras.

Por ordem da PSP, todos os funcionários municipais tiveram de sair do edifício e os serviços estiveram fechados durante uma hora, tendo entretanto voltado à normalidade, explicou a presidente da câmara.

O homem terá abandonado o edifício camarário sem ter sido detido pela PSP.

A Lusa aguarda por esclarecimentos da polícia.