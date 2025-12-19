Maia: mulher trancada e agredida pelo filho na própria casa - TVI

Maia: mulher trancada e agredida pelo filho na própria casa

Suspeito foi levado para avaliação psiquiátrica

Um homem de 30 anos trancou a mãe, de 49, no interior de um quarto da residência onde ambos habitam, na manhã desta sexta-feira, em Águas Santas, concelho da Maia.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, que procederam à abertura da porta da habitação.

No interior encontrava-se o suspeito, que apresenta perturbação do foro psicológico, sabem a TVI e a CNN Portugal. O homem não ofereceu resistência às autoridades e foi transportado para uma unidade hospitalar para avaliação psiquiátrica.

A vítima apresentava lesões em várias zonas do corpo tendo sido assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital de São João.

O caso foi comunicado às autoridades competentes.

