Cinco menores detidos por agressão sexual a adolescente em Málaga. Vítima denuncia três episódios de abuso no mesmo dia

A Polícia Nacional de Málaga, em Espanha, deteve cinco menores por suspeitas de terem abusado sexualmente de uma adolescente num descampado e numa casa na cidade - tudo na mesma noite, de 22 para 23 de setembro.

De acordo com o jornal La Vanguardia, as detenções ocorreram no dia 10 de outubro na sequência de investigação policial, iniciada após a denúncia da jovem abusada.

O primeiro crime, de acordo com a denúncia da menor, ocorreu num descampado onde decorria o aniversário de uma amiga da vítima. No local estavam vários jovens da mesma escola ou conhecidos destes - entre eles alguns eram maiores de idade, como noticia o Diario Sur.

A adolescente conta que na festa bebeu apenas uma bebida que lhe ofereceram e começou a sentir-se estranha. Diz que suspeita que lhe tenham dado algum tipo de substância psicotrópica, algo que não foi ainda comprovado pelas análises ao sangue da vítima. Depois disto, a jovem explica que foi alvo de toques sexuais por parte de vários jovens que estavam na festa.

Após o sucedido no descampado, parte do grupo deslocou-se para casa de um dos menores. Aqui, a vítima salienta que, apesar de ter algumas falhas memória sobre o que aconteceu, recorda-se de estar com a roupa baixada e rodeada por três rapazes despidos.

A adolescente acabou por abandonar a casa para regressar à habitação onde vive, mas, segundo o testemunho, os jovens que ficaram encarregadas de a acompanhar levaram-na para uma rua estreita e violaram-na entre dois carros.

Já no dia seguinte, a menor contou o sucedido a um familiar, que a levou ao Hospital Materno-Infantil de Málaga, que prontamente ativou o protocolo para casos em que há suspeita de agressão sexual, o que consequentemente levou à abertura de um inquérito policial.

No dia 10 de outubro, cinco jovens foram detidos. Um deles foi colocado num centro de correção juvenil, enquanto todos os outros ficaram em liberdade condicional até ao fim da investigação.

Nenhuma das publicações espanholas nem as autoridades revelaram a idade dos menores em causa.