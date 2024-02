Violência nas escolas está a aumentar

Há cada vez mais ofensas corporais, furtos, injúrias e ameaças nas escolas, avança o Jornal de Notícias que cita dados da Polícia de Segurança Pública.

De acordo com o jornal, só nos primeiros seis meses de cada ano, através do programa Escola Segura, a PSP registou mais de 10.500 ocorrências, sendo que quase 66% foram de natureza criminal.

No ano passado, no primeiro semestre, foram registadas 2.617 ocorrências nos estabelecimentos de ensino, das quais 1.881 foram criminais. A maior queixa foram as ofensas corporais (855), seguindo-se as injúrias e ameaças (571) e os furtos (252).

Os especialistas alertam que as crianças estão mais violentas e pedem recursos ao Governo para reforçar os "serviços de psicologia e orientação nas escolas".