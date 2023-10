Um homem com cerca de 25 anos foi agredido na zona do tórax com arma branca, este domingo, em Queluz, Sintra.

A vítima foi assistida e estabilizada no local por meios médicos, sendo depois transportada para o Hospital de Santa Maria.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tomou conta da ocorrência. No entanto, não foi possível apurar as circunstâncias da agressão, porque a vítima se recusou a colaborar com as autoridades, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN).