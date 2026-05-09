Guarda prisional agredido em Leiria por recluso que já tinha esfaqueado agente da PSP - TVI

Guarda prisional agredido em Leiria por recluso que já tinha esfaqueado agente da PSP

Prisão

O jovem de 19 anos está em prisão preventiva desde abril

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Um guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Leiria, conhecido como prisão-escola de Leiria, foi agredido por um recluso durante o período do pequeno-almoço.

O guarda terá sido esmurrado e pontapeado sem que existissem sinais prévios que permitissem antecipar o incidente.

O mesmo recluso, de 19 anos, já tinha estado envolvido num episódio de violência no passado dia 17 de abril, quando atacou um agente da PSP na esquadra de Marrazes, em Leiria, recorrendo a vários golpes com uma arma branca.

O jovem foi sujeito à medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, e está desde então detido no Estabelecimento Prisional de Leiria.

O guarda prisional recebeu assistência após a agressão e encontra-se de baixa médica.

As circunstâncias do caso estão agora a ser investigadas.

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