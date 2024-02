Agricultores desmobilizam em alguns locais mas noutros prometem "não arredar pé": ponto da situação do protesto que ameaçou parar o país

As entradas para a ponte Vasco da Gama, em Lisboa, na margem Sul do rio Tejo, estão cortadas esta sexta-feira, apurou a CNN Portugal no local.

Ao que foi possível apurar, cerca de 100 agricultores da Margem Sul do Tejo vão fazer uma marcha lenta no IC33, até às 12:00, e vão sair de vários pontos, entre eles a Lançada e a rotunda de Alcochete.

É esperado que a ministra da Agricultura se reúna, ainda esta sexta-feira, com representantes dos agricultores.

A GNR está a acompanhar o protesto.