Porque é que é importante remover o chumbo dos canos de água? Um médico explica

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EUA) propôs uma regra que exigiria que os sistemas de água em todo o país substituíssem milhões de tubos de serviço de chumbo nos próximos 10 anos. A nova regra proposta está em consonância com o objetivo da administração Biden de remover todos os canos de chumbo, independentemente dos níveis de chumbo na torneira ou noutras amostras de água potável, embora as autoridades tenham dito que certas "circunstâncias limitadas" podem ser autorizadas paraa prolongar o tempo com o objetivo de completar as substituições de linhas em todo o sistema.

Esta proposta suscitou muitas questões sobre o impacto do chumbo na saúde das pessoas. Porque é que níveis elevados de chumbo são tão perigosos, especialmente para as crianças? Quais são os sintomas de envenenamento por chumbo e que tratamentos existem para o efeito? E qual será o verdadeiro impacto na saúde pública da remoção de todos os tubos de chumbo?

Para nos ajudar a responder a estas perguntas, falámos com a especialista médica da CNN Wellness, a Dra. Leana Wen, médica de urgência e professora de política e gestão da saúde na Escola de Saúde Pública do Instituto Milken da Universidade George Washington. Anteriormente, foi comissária de saúde de Baltimore, onde as suas responsabilidades incluíam a supervisão de programas de prevenção de envenenamento por chumbo na infância.

CNN: Porque é que os níveis elevados de chumbo são tão perigosos e porque é que as crianças correm maior risco de envenenamento por chumbo?

Dra. Leana Wen: Um mantra entre pediatras e especialistas em saúde pública é que nenhuma quantidade de chumbo é segura para as crianças.

Há muito que se sabe que a exposição ao chumbo tem muitos efeitos adversos documentados - tanto a curto como a longo prazo - na saúde das crianças. Estes efeitos podem incluir danos no cérebro e no sistema nervoso, que se podem manifestar através de uma diminuição do QI, dificuldades de aprendizagem e de comportamento, perda de audição, problemas de fala e perturbações do crescimento e do desenvolvimento.

Os efeitos adversos são mais pronunciados em crianças com menos de seis anos de idade. Isto deve-se a duas razões: em primeiro lugar, os bebés e as crianças pequenas estão a desenvolver-se e a crescer rapidamente - estas toxinas têm um impacto desproporcionado nos órgãos em desenvolvimento. Em segundo lugar, as crianças pequenas põem frequentemente coisas na boca. Se houver pó de chumbo no seu ambiente, podem pôr as mãos no pó e ingerir chumbo sem que as pessoas que cuidam delas o saibam.

A dimensão do problema é grande: de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), as crianças de aproximadamente quatro milhões de lares estão expostas a níveis elevados de chumbo.

CNN: Quais são os sintomas de envenenamento por chumbo?

Wen: Uma das dificuldades na deteção da exposição ao chumbo reside no facto de a maioria das crianças não apresentar sintomas. Os pais e os prestadores de cuidados podem não saber que os seus filhos têm um nível perigoso de chumbo.

Os sintomas não tendem a manifestar-se até que haja uma grande quantidade de chumbo no corpo de alguém. Nessa altura, podem surgir sintomas como dores abdominais, dores de cabeça, vómitos, obstipação, irritabilidade e convulsões. Os sintomas a mais longo prazo incluem atrasos no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, perda de peso e perturbações do humor.

CNN: Os adultos também podem ser envenenados por chumbo?

Wen: Sim. O envenenamento por chumbo em adultos é menos comum e está frequentemente associado à exposição no local de trabalho. Há uma variedade de efeitos potenciais, incluindo anemia, problemas renais, tensão arterial elevada e problemas de saúde reprodutiva, incluindo baixa contagem de espermatozóides e aborto espontâneo. Tal como acontece com as crianças, os adultos podem não manifestar quaisquer sintomas evidentes, mas ainda assim sofrer consequências adversas para a saúde.

CNN: Como é que os níveis elevados de chumbo são diagnosticados?

Wen: Os níveis elevados de chumbo podem ser diagnosticados através de análises ao sangue. O teste de rastreio inicial pode ser efetuado através de uma colheita de sangue normal, em que é inserida uma agulha na veia do doente e o sangue é recolhido e depois analisado para detetar a presença de chumbo. Por vezes, também pode ser utilizada uma picada no dedo ou no calcanhar para o rastreio inicial. Este teste tem de ser efetuado num laboratório ou num consultório médico; os testes em casa não são uma opção neste momento.

Nos Estados Unidos, os níveis de chumbo no sangue das crianças devem ser medidos aos 12 e aos 24 meses de idade. Este rastreio é essencial, tendo em conta os resultados adversos do envenenamento por chumbo e porque os níveis elevados de chumbo são frequentemente assintomáticos. Podem ser necessários testes adicionais se houver uma preocupação específica com a exposição ao chumbo ou se surgirem sintomas.

CNN: O que é que acontece se for detectada uma quantidade elevada de chumbo?

Wen: O CDC recomendou procedimentos com base no grau de elevação dos níveis de chumbo no sangue.

Algumas dessas medidas incluem a realização de um historial e de um exame físico cuidadosos para avaliar se existem outros sintomas relacionados com a exposição ao chumbo. A família pode ser encaminhada para uma avaliação ambiental da casa e para um programa de redução do risco de chumbo.

Se os níveis sanguíneos forem particularmente elevados, pode ser necessária uma investigação adicional, como uma radiografia abdominal para verificar se foi ingerida alguma substância que contenha chumbo. Se houver sinais e sintomas preocupantes de envenenamento por chumbo, a criança pode ser internada no hospital.

Existem algumas terapias para o envenenamento agudo por chumbo se a criança tiver ingerido uma grande quantidade de substâncias que contenham chumbo. Estas incluem a administração de laxantes para tentar eliminar o chumbo e uma infusão intravenosa para tentar reduzir o chumbo na corrente sanguínea.

O problema é que muitos dos danos causados pelo envenenamento por chumbo ocorrem durante um período mais longo, e alguns desses danos - como as lesões cerebrais e nervosas - podem ser irreversíveis. É por isso que a prevenção é tão importante.

CNN: Recentemente, a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA retirou vários produtos de molho de maçã que se pensa estarem contaminados com chumbo. É seguro para os pais continuarem a alimentar os seus filhos com compota de maçã?

Wen: Sim, mas aconselho os pais a seguirem os conselhos da FDA e a manterem-se afastados dos produtos específicos que foram retirados da circulação.

Ocasionalmente, há avisos como estes a que os consumidores devem absolutamente prestar atenção. Mas é preciso ter em mente que a maior parte da exposição ao chumbo não é feita através destes acontecimentos pontuais que atraem muita atenção dos media.

Uma das principais fontes de exposição ao chumbo é a tinta com chumbo. A tinta com chumbo só foi proibida em 1978 e as casas construídas antes "contêm provavelmente tinta à base de chumbo", de acordo com o CDC. As crianças podem ingerir acidentalmente lascas de tinta. Além disso, quando a tinta descasca ou racha, liberta pó que contém chumbo. As crianças podem engolir ou mesmo respirar o pó de chumbo e, consequentemente, ter níveis elevados.

Existem também outras fontes de exposição ao chumbo, incluindo o chumbo no solo que provém de anos de depósitos de gasolina com chumbo, tintas exteriores à base de chumbo e fontes industriais. Sempre que possível, os pais devem tentar evitar que as crianças brinquem em solo descoberto e cobrir o solo descoberto perto das suas casas com cobertura vegetal, sementes de relva ou aparas de madeira. Os pais também devem ter cuidado com a exposição de brinquedos antigos e brinquedos importados que possam conter chumbo.

CNN: Qual é o impacto na saúde pública da remoção de todos os tubos de chumbo?

Wen: O chumbo na água potável é definitivamente um problema, sendo que algumas comunidades são mais afetadas do que outras devido a factores como o tipo de linha de serviço, a quantidade de desgaste nos tubos, a quantidade de água que entra em contacto com os tubos e a acidez ou alcalinidade da água.

A substituição dos canos de serviço de chumbo reduzirá o número de crianças expostas. No entanto, esta não é a única medida preventiva necessária. Os pais e as pessoas que cuidam das crianças devem ainda estar atentos à potencial exposição ao chumbo através da tinta, do solo e de outras fontes. O envenenamento por chumbo é uma tragédia evitável, e todos nós podemos tomar medidas para reduzir os seus danos.