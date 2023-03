A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) indica que o serviço de gestão de resíduos, uma rubrica que atualmente é cobrada na fatura da água, vai ficar em média 18% mais caro em 2023 – um aumento médio que corresponde a cerca de 1 euro extra. Este aumento acontece em paralelo a outro que se prevê para a mesma fatura: aquele que diz respeito ao abastecimento de água. Tal como o Capital Verde noticiou, a ERSAR recomenda que esta última rubrica suba pelo menos 2%.

“Embora se antecipe um aumento médio de 18% nos custos do serviço [de resíduos] em baixa (…), este corresponderá, em média, a um acréscimo de 1 euro por mês na fatura do utilizador final”, informa a ERSAR, em resposta ao ECO/Capital Verde. Neste sentido, a parcela a pagar na conta da água relativa aos resíduos deverá ascender, em 2023, a 6,34 euros por mês por alojamento.

A fixação de tarifas dos serviços de águas e resíduos, aplicadas aos utilizadores finais (tarifas em baixa), é da competência dos municípios, estando apenas sujeita a parecer da ERSAR, relembra a entidade. Os municípios devem aprovar o tarifário até 30 de novembro, pelo que a informação disponibilizada agora é previsional.

Já no início de fevereiro, a ERSAR havia informado que as tarifas da água deveriam subir, em média, pelo menos 2% em 2023, uma vez que o serviço em alta (captação e tratamento na origem) irá encarecer nesta medida e este aumento deve ser refletido na tarifa cobrada aos consumidores. Já os custos no serviço de distribuição (em baixa) são diferentes “e podem justificar aumentos tarifários superiores”, explicou, na altura, a presidente do regulador, Vera Eiró.