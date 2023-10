Air France-KLM elogia contas da TAP. “Soube reorganizar-se e tem potencial”

A Air France-KLM ficou agradada com os lucros recorde conseguidos pela TAP no terceiro trimestre, elogiando a reorganização da companhia portuguesa. Grupo desvaloriza impacto do conflito no Médio Oriente numa possível oferta.

“Estes bons resultados confirmam que a TAP tem sido capaz de reorganizar-se e tem potencial. Como tal, são boas notícias“, afirmou fonte do grupo em resposta a questões do ECO.

A companhia apresentou esta semana um lucro trimestral inédito de 180,5 milhões de euros entre julho e setembro, 69,2% acima do mesmo período do ano anterior. Com mais 5,2% de passageiros transportados a preços mais elevados, a TAP viu as receitas operacionais aumentarem 12,5%, enquanto os custos operacionais recorrentes aumentaram apenas 1,7%. O que permitiu melhorar a margem operacional para 22%.

No conjunto dos primeiros nove meses, os lucros somaram 203,5 milhões de euros, depois de no período homólogo ter sofrido um prejuízo de 90,8 milhões de euros. A empresa reduziu ainda o endividamento líquido em 31,3 milhões para 670,7 milhões, o equivalente a 2,4 vezes o EBITDA.

O grupo Air-France-KLM apresentou as contas na sexta-feira passada, também com números recorde. Na conferência telefónica de apresentação de resultados, o presidente executivo, Ben Smith, quis sublinhar que a decisão sobre uma “potencial oferta” pela TAP ainda não está tomada.

“Precisamos de mais informação para determinar se [o negócio] pode ser criador de valor para nós”, afirmou o CEO, salientando que o grupo tem metas para atingir. “Não nos queremos desviar do nosso objetivo de médio prazo de atingir uma margem de 7% a 8%”, apontou.

"Como expresso pelo Ben Smith na conferência telefónica, o impacto da situação no Médio Oriente é marginal nesta fase.” Fonte da Air France - KLM

Em resposta ao ECO, fonte da Air France-KLM garantiu, no entanto, que o interesse na reprivatização “mantém-se inalterado” e que está “a aguardar pelos próximos passos do processo“. São eles a promulgação do decreto-lei, que o Presidente da República vetou na sexta-feira, pedindo a clarificação de vários aspetos ao Governo, e a aprovação do caderno de encargos, prevista para o final do ano ou início do próximo.

O grupo desvalorizou também o impacto de uma escalada da guerra entre Israel e o Hamas na disponibilidade de participar na operação de venda. “Como expresso pelo Ben Smith na conferência telefónica, o impacto da situação no Médio Oriente é marginal nesta fase“, responde a mesma fonte.

A Air France–KLM registou um lucro de 931 milhões de euros no terceiro trimestre, mais 471 milhões do que no período homólogo. O resultado operacional atingiu um recorde de 1.342 milhões. O grupo transportou 26,9 milhões de passageiros entre julho e setembro, mais 7,6% do que no período homólogo. As receitas cresceram 6,8% para 8,66 mil milhões de euros.

Depois de um verão com números recorde, os próximos meses prometem ser mais desafiantes para o setor. À crescente instabilidade geopolítica soma-se o impacto da subida das taxas de juro nos orçamentos de famílias e empresas.

Além do grupo franco-neerlandês, também já manifestaram interesse na compra da TAP a Lufthansa e o IAG, dono da British Airways e Iberia. Este último também apresentou um resultado recorde na sexta-feira, com os lucros a subirem 43,3% para 1.745 milhões de euros.