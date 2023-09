Air France-KLM manifesta “forte interesse” na privatização da TAP

A aprovação do decreto-lei de reprivatização do Governo está a levar as companhias aéreas a posicionarem-se para a corrida. O grupo Air France-KLM reiterou esta quinta-feira o “forte interesse” na operação.

“O Grupo Air France-KLM tomou nota da aprovação, por parte do Governo português, do decreto-lei relacionado com a privatização da TAP, esta quinta-feira. Temos agora um conhecimento mais aprofundado das expectativas e condições colocadas pelo Executivo português e reiteramos o nosso forte interesse na privatização da TAP“, afirma a empresa numa nota enviada ao ECO. “Ficamos a aguardar por mais detalhes deste processo, que serão conhecidos quando o decreto-lei for publicado”, acrescenta.

O grupo franco-neerlandês anunciou ainda em julho que já tinha contratado consultores jurídicos para a operação. “Estamos a andar nessas duas frentes como se quiséssemos participar e fazer uma oferta, para não estarmos a começar do zero quando o processo arrancar”, afirmou Ben Smith, CEO da Air France-KLM na conferência de imprensa de apresentação de resultados.

“Do ponto de vista estratégico gostamos da TAP. Gostamos das rotas adicionais que a TAP teria para o grupo. Estamos a ver como o processo se desenrola e, quando abrir, dependendo das condições, decidiremos se entramos no processo formal”, disse também o presidente executivo.

O Governo aprovou esta quinta-feira a privatização de pelo menos 51% do capital da transportadora portuguesa, reservando 5% para os trabalhadores. O ministro das Finanças deixou claro que os candidatos terão de ser investidores com escala no transporte aéreo ou um consórcio por ele liderado.

Além da Air France-KLM, também grupo IAG, dono da British Airways e Iberia, e a Lufthansa manifestaram já interesse na operação.

“Em regra, o Grupo Lufthansa procura sempre ter um papel ativo na consolidação do mercado. É por isso que a venda planeada de uma participação na TAP é interessante para nós“, afirma o grupo numa resposta enviada ao ECO.

“Queremos ver as condições da participação na privatização da TAP. Acredito que pode ser interessante para nós”, disse também Luis Gallego, CEO do IAG, na sua intervenção no World Aviation Festival, esta quarta-feira, em Lisboa.