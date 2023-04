O cartoonista norte-americano Al Jaffee, conhecido pelo seu trabalho na revista satírica Mad, e que se aposentou aos 99 anos, morreu segunda-feira em Manhattan aos 102 anos, de falência múltipla de órgãos, segundo a neta, Fani Thomson.

Ziggy Pig e Silly Seal são personagens fictícios de quadrinhos de animais falantes criados pelo cartoonista para o antecessor da Marvel Comics na década de 1940, Timely Comics, durante o período que fãs e historiadores chamam de Era de Ouro dos Quadrinhos.

Jaffee também era conhecido por "Respostas mal-humoradas a perguntas estúpidas", que concretizavam o que o título prometia. Uma história em quadrinhos de 1980 mostrava um homem num barco de pesca com um carretel visivelmente torto. “Vai fisgar o peixe?”, pergunta a esposa. “Não”, responde, “vou saltar para a água e casar-me com a maravilhosa”.

Jaffee não apenas satirizou a cultura, mas fazia paródias de anúncios que incluíam produtos futuros da vida real, como repescagem automática para um telefone, um verificador ortográfico de computador e superfícies à prova de graffiti, além de antecipar selos destacáveis, lâminas múltiplas e cigarros autoextinguíveis.

O cartoonista recebeu inúmeros prémios dedicados à indústria dos quadrinhos e, em 2013, foi inscrito no Will Eisner Hall of Fame, numa cerimónia na San Diego Comic-Con International.

DC and the staff at MAD Magazine are heartbroken by the passing of the legendary artist Al Jaffee. Al was MAD Magazine’s longest running contributor, creator of the MAD Fold-In, and a charter member of “The Usual Gang of Idiots.” His signature style and wit will be MADly missed. pic.twitter.com/SJ4827K7g9 — DC (@DCOfficial) April 10, 2023

Em 2010, contribuiu com ilustrações para "Al Jaffee's Mad Life: A Biography", de Mary-Lou Weisman, e no ano seguinte a Chronicle Books publicou "The MAD Fold-In Collection: 1964-2010".

Al Jaffe nasceu em Savannah, na Geórgia, mas durante anos esteve dividido entre os Estados Unidos, onde o pai, gerente de loja, preferia morar, e a Lituânia, onde a mãe, uma judia religiosa, ansiava por regressar. Na Lituânia, Jaffee suportou a pobreza e o bullying, mas também desenvolveu o seu ofício. Com o papel escasso e sem escola para frequentar, aprendeu a ler e a escrever através das tirinhas enviadas pelo pai.

Na adolescência, estabeleceu-se na cidade de Nova Iorque e foi aceite na High School of Music & Art, tendo como colegas Will Elder, um futuro ilustrador do Mad, e Harvey Kurtzmann, um futuro editor do Mad.

O cartoonista teve uma longa carreira antes de Mad, desenhando para a Timely Comics, que se tornou a Marvel Comics, e durante anos esboçou o painel "Tall Tales" para o New York Herald Tribune. Jaffee contribuiu pela primeira vez para a Mad na década de 1950 e saiu quando Kurtzmann deixou a revista, mas regressou em 1964 e só se aposentou aos 99 anos.