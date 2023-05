Aos 83 anos, Al Pacino prepara-se para ser pai pela quarta vez

Al Pacino vai voltar a ser pai, aos 83 anos, confirmaram os representantes do ator à People, depois de a TMZ ter avançado a informação.



A namorada do ator, Noor Alfallah, de 29 anos, está grávida de oito meses, escreve a BBC.

Segundo a People, Noor Alfallah surge ligada a Al Pacino desde abril de 2022. Os rumores de uma relação terão começado quando foram fotografados a jantar juntos. No entanto, várias fontes terão revelado à Page Six que o casal namora desde a pandemia.

Al Pacino já é pai de Julie Marie, de 33 anos, e dos gémeos Anton e Olivia, de 22.

Alfallah, que trabalha na indústria cinematográfica e produziu alguns filmes, namorou com Mick Jagger, em 2017.

Recentemente, outro peso-pesado do cinema voltou a sentir as alegrias da paternidade. Robert de Niro, que contracenou com Al Pacino no Padrinho parte II, anunciou que tinha sido pai pela sétima vez, aos 79 anos.