Al-Shabab faz seis reféns e um morto após helicóptero da ONU aterrar de emergência na Somália

Um helicóptero da Organização das Nações Unidas (ONU) foi capturado por membros do Al-Shabab, na Somália, depois de ter realizado uma aterragem de emergência numa zona controlada pelo grupo. De acordo com o jornal New York Times, o aparelho levava nove passageiros, sendo que seis foram feitos reféns, dois fugiram e um outro foi morto durante a captura.

Para já sabe-se apenas que estavam estrangeiros a bordo do helicóptero, mas a nacionalidade não foi avançada.

O helicóptero, que estava destacado para uma missão da ONU na Somália, aterrou na zona de Galgaduud, região do centro da Somália, não tendo sido possível perceber o porquê da aterragem de emergência, tão pouco o que aconteceu aos passageiros que conseguiram fugir.

Os serviços da ONU na Somália não quiseram acrescentar mais informação. As Nações Unidas têm mais de 19 mil membros das forças pacificadoras para assegurar uma transição na Somália, país frequentemente assolado por situações de pirataria e golpes de Estado.

O Al-Shabab, grupo cujo nome significa em árabe “A Juventude”, tem realizado inúmeros ataques em todo o país na última década e meia, ameaçando várias vezes atacar as tropas da ONU, que apoiam o atual governo. Este grupo quer também instituir um estado islâmico.

Com entre sete mil e 12 mil combatentes, o Al-Shabab fatura mais de 100 milhões de euros através da extorsão e roubo de várias pessoas todos os anos.

Desde que chegou ao poder que o presidente somali, Hassan Sheikh Mohamud, tem afirmado perentoriamente que a aniquilação financeira e militar do grupo é uma prioridade. Para isso colocou tropas nas zonas sul e centro, precisamente onde ocorreu este caso.