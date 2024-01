Recluso do Alabama executado com gás nitrogénio, um método totalmente novo de pena de morte

O Alabama executou quinta-feira à noite Kenneth Smith, o primeiro recluso do corredor da morte a morrer com gás nitrogénio, assinalando o início de um método de execução totalmente novo nos Estados Unidos que, segundo os peritos, pode provocar dores intensas e resultar em tortura.

Smith, que foi condenado à morte pelo seu envolvimento num homicídio por encomenda em 1988, tinha sobrevivido à primeira tentativa do Estado de o executar com uma injeção letal em 2022. Na quinta-feira, o Supremo Tribunal dos EUA negou o seu recurso de última hora para suspender a execução, depois de ter recusado o mesmo pedido na quarta-feira.

A hora da morte de Smith foi às 20:25, (2:25 em Lisboa), anunciaram as autoridades. Numa conferência de imprensa após a execução, o Comissário do Departamento de Prisões do Alabama, John Hamm, revelou que o nitrogénio esteve em circulação durante cerca de 15 minutos.

Num comunicado conjunto, testemunhas dos meios de comunicação social revelaram que Smith fez uma longa declaração antes de morrer, afirmando: "Esta noite o Alabama fez com que a humanidade desse um passo atrás. Vou-me embora com amor, paz e luz, obrigado por me apoiarem, amo-vos a todos".

De acordo com o relatório das testemunhas, Smith pareceu consciente durante "vários minutos da execução" e, durante dois minutos após esse período, "tremeu e contorceu-se na maca". Seguiram-se vários minutos de respiração profunda antes da respiração começar a abrandar "até deixar de ser percetível para as testemunhas dos meios de comunicação social".

Quando questionado na conferência de imprensa sobre o facto de Smith ter tremido durante o início da execução, Hamm disse que Smith parecia estar a suster a respiração "o mais possível" e que também pode ter "lutado contra as amarras".

"Houve alguns movimentos involuntários e alguma respiração agónica, o que era de esperar e faz parte dos efeitos secundários que vimos e investigámos sobre a hipoxia de nitrogénio", acrescentou Hamm. "Portanto, não aconteceu nada fora do normal do que estávamos à espera." A respiração agónica é normalmente descrita como uma espécie de respiração ofegante que se observa em pessoas que estão a morrer.

Uma outra testemunha, o conselheiro espiritual de Smith, que já tinha manifestado a sua preocupação com o facto de o método poder ser desumano, descreveu a morte em termos mais gráficos, dizendo que foi "a coisa mais horrível que já" viu.

Smith, que usava uma máscara através da qual o nitrogénio era administrado, teve convulsões quando o gás foi ligado, "saltou repetidamente na maca" e arfou e arquejou, contou o reverendo Jeff Hood.

"Uma maldade inacreditável foi provocada esta noite", afirmou Hood.

Um dos filhos da vítima, Elizabeth Sennett, disse que a morte de Smith fez justiça pela sua mãe.

"Nada do que aconteceu aqui hoje vai trazer a mãe de volta. Nada", disse Mike Sennett na conferência de imprensa. "Estamos contentes por este dia ter acabado. Perdoámos as três pessoas envolvidas neste caso há anos."

"Kenneth Smith tomou algumas decisões erradas há 35 anos e a sua dívida foi paga esta noite", acrescentou.

Em comunicado, a equipa jurídica de Smith disse estar "profundamente triste" com a sua morte, acrescentando que este tinha encontrado e "praticado sinceramente a sua fé", tinha ficado sóbrio e ajudado outros reclusos a atingir a sobriedade, e tinha obtido um diploma de assistente.

"Nada pode anular as consequências trágicas das ações pelas quais foi condenado, incluindo a dor da família e dos amigos de Sennett. No entanto, a vida de Kenny deve ser considerada em todo o seu contexto", acrescenta o comunicado.

Pouco se sabe sobre o método de execução, conhecido como hipoxia de nitrogénio, porque o protocolo publicado pelo Estado tem alterações que, segundo os especialistas, impedem o escrutínio público de pormenores importantes. O Estado, nos registos do tribunal, indicou que as alterações foram feitas para manter a segurança e que acredita que a morte por gás nitrogénio é "talvez o método de execução mais humano alguma vez concebido".

Mas Smith e a equipa que o acompanhava estavam cépticos. "Os olhos do mundo estão postos neste apocalipse moral iminente", afirmaram o recluso e o seu conselheiro espiritual Hood, ao meio-dia de quinta-feira, numa declaração conjunta. "A nossa oração é para que as pessoas não virem a cara. Simplesmente não podemos normalizar a asfixia uns dos outros".

Os filhos de Elizabeth Sennett disseram à CNN na quinta-feira que sentiam que era altura da sentença de Smith ser executada, acrescentando que acreditavam que a sua mãe tinha sido esquecida devido ao novo método de execução.

"Parece que hoje a atenção está centrada sobretudo em Smith e no seu processo de nitrogénio. E isso perturbou-nos um pouco", afirmou Mike Sennett.

"O que se está a passar está a ofuscar o que realmente aconteceu", acrescentou o irmão, Chuck Sennett. "Ele tem de pagar pelo que fez à nossa mãe", que deve ser recordada "como uma mulher carinhosa e atenciosa". Os dois irmãos tinham 20 anos quando a mãe foi morta.

Antes da execução, Smith aceitou uma última refeição composta por bife, batatas fritas e ovos, de acordo com informações divulgadas pelo Departamento de Correcções do Alabama.

Apenas três Estados aprovaram nitrogénio nas execuções

O Supremo Tribunal dos EUA recusou-se a intervir no caso de Smith na quarta-feira, depois dos advogados deste terem tentado argumentar que uma segunda tentativa de execução violaria a proteção da Constituição dos EUA contra penas cruéis e invulgares.

Na quarta-feira à noite, um outro tribunal federal de recursos também se recusou a suspender a execução. A equipa de Smith recorreu novamente na quinta-feira de manhã para o Supremo Tribunal.

Na quarta-feira, os funcionários do Estado congratularam-se com a rejeição pelo Supremo Tribunal do pedido anterior de Smith, considerando-a uma "tentativa de impedir o Estado de o executar por qualquer método", afirmou o Procurador-Geral Steve Marshall num comunicado.

O Alabama "continua confiante de que a execução e a justiça, há muito esperada, decorrerão como planeado", afirmou.

Ainda assim, os defensores de Smith e os críticos do estado temiam que a execução do gás nitrogénio pudesse correr mal, destacando o caráter inovador, as questões em torno do protocolo oculto e as recentes lutas do Alabama para realizar injeções letais.

Só em 2022, o Estado levou a cabo ou tentou levar a cabo três execuções consecutivas que os críticos consideraram "fracassadas", o que significa que se desviaram do protocolo estabelecido. Em dois dos casos, os presos - incluindo Smith - sobreviveram quando as autoridades cancelaram as execuções porque não puderam colocar uma linha intravenosa para administrar as drogas fatais antes que os mandados de morte expirassem.

Na quinta-feira, o Alabama usou hipoxia de nitrogénio, método que adoptou em 2018. É um dos três estados, juntamente com Oklahoma e Mississippi, que aprovou o uso de nitrogénio para execuções, embora nenhum outro estado o tenha usado e apenas o Alabama tenha um protocolo.

Em teoria, o método consiste em substituir o ar respirado pelo recluso por 100% de nitrogénio, privando o corpo de oxigénio. Os seus defensores afirmam que o processo será indolor, citando o papel do nitrogénio em acidentes industriais mortais ou suicídios.

Outros são cépticos, incluindo um grupo de peritos das Nações Unidas que, este mês, manifestou a sua preocupação de que uma execução com gás nitrogénio "resulte numa morte dolorosa e humilhante", sem qualquer prova científica em contrário.

Kenneth Smith, à esquerda, posa na segunda-feira com o seu conselheiro espiritual, o reverendo Jeff Hood (Cortesia Rev. Jeff Hood)

"É uma loucura, uma loucura absoluta", afirmou o conselheiro espiritual de Smith antes da execução.

"O processo, obviamente, foi concebido para executar Kenneth Smith", disse Hood à CNN. "Mas a forma como estão a construir isto, a forma como o estão a fazer, a forma como estão a manter o silêncio, a forma como estão a reter informação, sim, é incrivelmente preocupante. E deveria ser incrivelmente preocupante para toda a gente na sala".

Para além do método de execução, a vida de Smith deveria ser preservada com base na tentativa anterior e falhada de o executar, afirmou o fundador e diretor da Equal Justice Initiative, uma organização sem fins lucrativos que se opõe à punição criminal excessiva e que defende os reclusos no corredor da morte. Este grupo tem ajudado os advogados de Smith no caso.

"Desde essa altura, temos vindo a argumentar que o Estado não tem competência para levar a cabo estas execuções", afirmou Bryan Stevenson à CNN na quinta-feira. "Mudaram o método e agora estão a dizer que têm competência para levar a cabo um método que não foi testado e que nunca foi utilizado antes."

Júri votou 11-1 a favor da pena de prisão perpétua

Smith foi condenado e condenado à morte pelo assassinato de Sennett, cujo marido, Charles, mantinha um caso extraconjugal e tinha feito uma apólice de seguro em nome da mulher, de acordo com os registos do tribunal.

Charles Sennett contratou um homem que recrutou outros dois, incluindo Smith, e concordou em pagar a cada um mil dólares para matar a mulher e fazer parecer que esta tinha morrido num assalto, segundo os registos. Em março de 1988, os homens executaram o assassínio como planeado e Smith levou da casa de Sennett um leitor de vídeo que guardou na própria casa.

Segundo os registos, Charles Sennett suicidou-se uma semana após o assassínio, quando a investigação se centrou nele. Smith acabou por ser preso depois das autoridades, com base numa denúncia anónima, terem revistado a sua casa e encontrado o leitor de vídeo.

Smith foi condenado e sentenciado à morte, mas um tribunal de recurso anulou o resultado inicial e ordenou um novo julgamento. Foi novamente condenado no novo julgamento, mas desta vez o júri votou 11-1 a favor de uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

No entanto, o juiz do segundo julgamento de Smith vetou essencialmente o voto do júri e condenou o arguido à morte - uma prática conhecida como anulação judicial que, desde então, foi revogada no Alabama.

Devan Cole, Chris Youd, Olivia LaBorde, Jamiel Lynch e Alta Spells da CNN contribuíram para esta reportagem.