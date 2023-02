Um candelabro comprado por apenas 285 euros num antiquário londrino deve ser vendido por milhões num leilão da Christie's.

Em 1960, o pintor britânico John Craxton passava pela loja quando reconheceu aquela peça de Alberto Giacometti, que outrora tinha pertencido ao seu falecido amigo e benfeitor Peter Watson, um colecionador e patrono das artes.

O escultor e pintor suíço Giacometti é mais conhecido pelas suas esculturas de figuras alongadas, como "L'homme au doigt" e "L'homme qui marche I", algumas das mais caras vendidas em leilão. Influenciado pelo surrealismo, criou muitas peças únicas que falavam a sua "linguagem escultural", incluindo este candelabro. Morreu em 1966, com 64 anos.

A obra-prima de bronze com pátina castanha dourada tem 1,3 metros de altura e 1,5 metros de largura, e um valor estimado de 1,7 a 3,4 milhões de euros. Em 2018, um lustre de Giacometti foi vendido por mais de 8 milhões de euros.

Alberto Giacometti é mais conhecido pelas esculturas de uma figura humana em gesso ou bronze. Créditos: Paul Almasy/Corbis/Getty Images

De acordo com uma nota do catálogo do leilão enviado à CNN pela Christie's, Watson encomendou o "Candelabro para Peter Watson" durante uma viagem a Paris - onde Giacometti viveu e trabalhou - por volta de 1946-1947. Destinava-se ao escritório da famosa revista literária e artística de Londres "Horizon", que Watson cofundou. O candelabro ficou pendurado no escritório até ao encerramento da revista em 1950, quando foi guardado num armazém.

Uma década mais tarde, e após a morte de Watson, Craxton viu o candelabro na loja de antiguidades, comprou-o e pendurou-o na sala de música da sua casa em Hampstead, no norte de Londres. Craxton morreu em 2009 e o candelabro está a ser vendido com o seu espólio.

Michelle McMullan, especialista da Christie's e chefe das vendas noturnas do século XX, chamou ao candelabro uma "escultura por direito próprio".

Segundo disse McMullan à CNN, trata-se de uma mistura das obras e estilos de Giacometti, diferente de tudo o que viu do escultor, que faz dela uma peça única.

"Penso que é uma grande combinação da linguagem escultural de Giacometti, combinada com o requinte das suas obras de design", observou.

O leilão terá lugar em Londres no próximo dia 28 de fevereiro.