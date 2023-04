Um encontrão. De acordo com o despacho a que a TVI teve acesso, este terá sido o motivo pelo qual um casal na casa dos 20 anos terá esfaqueado uma rapariga de 19 anos à porta de uma discoteca em Albufeira, muito perto da rua da Oura.

As medidas de coação do casal foram entretanto determinadas: a rapariga, com 21 anos, ficou em prisão preventiva, e o rapaz, com 20 anos, saiu em liberdade com termo de identidade e residência.

O ataque foi filmado. O alerta foi dado às 06:30 e a vítima ainda estava viva quando os bombeiros chegaram, mas o INEM acabou por declarar a morte da jovem cerca das 07:30.

A vítima e os suspeitos serão todos de nacionalidade portuguesa.