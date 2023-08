Homem apanhado com mais de 30 mil euros em notas falsas em Albufeira

A GNR deteve esta terça-feira um homem de 52 anos por ter em sua posse mais de 30 mil euros em notas falsas.

“Na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda foram informados que um homem tinha tentado realizar um pagamento com recurso a uma nota falsa. De imediato os militares da Guarda deslocaram-se para o local onde encetaram diligências policiais no sentido de intercetar o suspeito”, pode ler-se no comunicado enviado às redações.

No total, o indivíduo estava na posse de 30.240 euros em notas falsas.

O detido vai ser presente a juiz, no Tribunal Judicial de Albufeira, ainda esta terça-feira, para aplicação das medidas de coação.