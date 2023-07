Proteção Civil pede se evitem estradas onde fogo lavrou em Cascais

Incêndio de grandes dimensões perto do Hospital de Cascais faz um ferido. Mais de 650 bombeiros no combate às chamas

O incêndio que teve início na terça-feira em Alcabideche, Cascais, está dominado e sem perigo para a população, mas a proteção civil pede aos automobilistas que não circulem nas áreas onde o fogo lavrou.

“Aquilo que nós continuamos a pedir é para as pessoas não se dirigirem a esta zona. Estão aqui muitos meios de socorro. Não havendo necessidade de maior não circulem neste área. Pedimos à população da zona para manterem a atitude de civismo e seguirem as ordens pelas forças de segurança e pelos bombeiros”, disse aos jornalistas o comandante Regional de Emergência e Proteção Civil, Elísio Oliveira.

Neste sentido, os bombeiros contam com o apoio da GNR e da Polícia Municipal sendo que neste momento “só há uma área perto do Pisão” encarada com reserva face à estrutura da via.

De acordo com o comandante da Proteção Civil, o incêndio está dominado e “neste momento fazem-se operações de rescaldo”.

Mesmo assim, em todo o perímetro do incêndio existem algumas áreas de difícil acesso e, por isso, podem ser ativados, apenas em caso de necessidade, meios aéreos para o apoio ao trabalho que está a ser feito através de “ferramentas manuais”.

Assim, disse Elísio Oliveira, o uso dos meios aéreos vai depender da necessidade porque há locais onde vão estar “helicópteros a trabalhar” e caso seja necessário podem vir a ser usadas, “tal como planificado, aeronaves de asa fixa”.

De acordo com as últimas informações 500 operacionais vão ser mantidos no terreno para garantirem a proteção das habitações “em qualquer eventualidade e não descurando” o trabalho que já foi feito no incêndio rural do Parque Natural Sintra-Cascais, distrito de Lisboa, nas últimas horas.

O responsável frisou que o incêndio está dominado “há muitas horas” mas a vigilância vai manter-se.

“A nossa grande preocupação é todo o perímetro do incêndio, sabemos que pode evoluir tanto para a área do interface urbano/rural tanto para o Parque Natural (Sintra-Cascais) e, por isso, mantemos em ambos os flancos do incêndio o dispositivo preparado”, disse Elísio Oliveira acrescentando que as operações tentam “separar a área que está queimada da área verde”, criando uma barreira para evitar propagações.

Quanto ao regresso das pessoas que foram obrigadas a abandonar na terça-feira os locais que habitam, a situação está a ser avaliada estando ainda “um conjunto de habitantes na zona de apoio” em Alcabideche.

“A situação é dinâmica. O regresso dos habitantes é um trabalho que está a ser gerido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Cascais e conforme se venham a verificar as situações de segurança as pessoas vão regressando às habitações”, afirmou Elísio Oliveira.

O comandante da Proteção Civil disse ainda que sete bombeiros feridos foram transportados para o Hospital de Cascais encontrando-se estáveis e devem regressar a casa nas próximas horas.

Há um ferido com problemas oculares que está no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Na terça-feira à tarde, a circulação na Autoestrada 5 (A5) foi cortada, nos dois sentidos, entre os nós de Alvide e de Cascais devido ao incêndio que deflagrou em Alcabideche, no concelho de Cascais.

O incêndio foi dado como dominado pelas 04:00.

O incêndio florestal deflagrou perto das 17:00 em Alcabideche, distrito de Lisboa.

Este fogo levou à retirada de cerca de 90 pessoas “por precaução”, incluindo dois grupos de escuteiros portugueses e espanhóis, disse à Lusa o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras.

Os moradores das localidades do Zambujeiro, Cabreiro e Murches abandonaram os locais de residência e foram retirados cerca de 800 animais provenientes do canil municipal e da Associação São Francisco de Assis, que foram transferidos para outro pavilhão municipal, explicou Carlos Carreiras.