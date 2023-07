Incêndio em vivenda em Alcabideche deixa três crianças feridas

Um incêndio numa vivenda familiar em Alcabideche, Cascais, fez com que três crianças - uma menina de 14 anos e dois meninos de 13 e 6 anos - tivessem de ser levadas ao hospital de Cascais por inalação de fumos, apurou a CNN Portugal junto do comandante dos bombeiros de Alcabideche.

Segundo José Palha, as crianças estão "estáveis e conscientes" e foram levadas ao hospital por terem "inalado muito fumo".

O alerta para o incêndio foi dado às 11:16 e foi "rapidamente resolvido". No incêndio morreu ainda um gato.

Ao que a CNN Portugal apurou no local, o fogo terá começado num quarto e alastrou-se à cozinha e à casa de banho. No momento do incêndio, as crianças estavam sozinhas, mas a mãe apareceu pouco depois.

No local estiveram meios da Proteção Civil para avaliar as condições habitacionais da moradia, concluindo que a mesma se encontra sem condições de habitabilidade.

As causas do incêndio estão a ser investigadas pelas autoridades, havendo suspeitas de curto circuito numa tomada de um dos quartos.