Um homem de 49 anos morreu hoje na sequência do despiste da viatura ligeira em que seguia, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR à agência Lusa.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional (EN) 2, ao quilómetro 673, junto ao Monte do Outeiro, na freguesia de Torrão, concelho de Alcácer do Sal, foi dado pelas 17:03.

Segundo a fonte da Proteção Civil, o corpo da vítima foi transportado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Foram mobilizados para o local os bombeiros de Alcácer do Sal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com 13 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV).