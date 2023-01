A GNR de Leiria recuperou 140.360 euros no concelho de Alcobaça que tinham sido roubados durante um assalto a uma residência na noite da passagem de ano na Benedita, informou este sábado a força de segurança.

Segundo a nota enviada às redações, a GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) das Caldas da Rainha, encetou diligências para localizar e identificar os alegados suspeitos do crime, tendo realizado duas buscas – uma numa habitação e outra a um veículo – que levaram na quarta-feira à recuperação do dinheiro e à apreensão de três telemóveis.

Um homem e uma mulher de 20 e 26 anos, respetivamente, foram constituídos dois arguidos por furto em residência, estando o caso agora nas mãos do Tribunal Judicial de Alcobaça.