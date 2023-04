A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) está a "avaliar" um sistema que deteta automaticamente o nível de álcool no sangue dos condutores e, em caso de infração, impede que o veículo arranque.

De acordo com o Jornal de Notícias (JN), este sistema, designado "alcohol-lock" [bloqueio de álcool, em tradução livre] já existe em vários países europeus, nomeadamente em programas de reabilitação, e há inclusive uma diretiva europeia que exige que os novos veículos tenham uma pré-instalação de alcoolímetro.

No entanto, escreve o jornal, Portugal ainda não aplicou esse sistema.

Em declarações ao JN, o presidente da ANSR, Rui Ribeiro, descreve o "alcohol-lock" como um sistema "muito parecido com o vulgar teste do balão". "A única diferença é que este instrumento está ligado à eletrónica do veículo e permite ou não colocá-lo em marcha."

Mas este sistema "não é para todos os carros", ressalva o diretor-executivo do Conselho Europeu de Segurança nos Transportes, António Avenoso, citado pelo mesmo jornal. "Queremos que o instrumento seja usado por condutores reincidentes no crime ou pelos que foram apanhados pela primeira vez com uma elevada taxa de álcool."