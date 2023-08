Mulher morre após espalhar álcool na pele “para se refrescar” e acender um cigarro

O calor em Múrcia, Espanha, tem sido tanto que uma mulher espalhou álcool de alecrim em várias partes do seu corpo para se refrescar, acabando por morrer. Isto porque a vítima acendeu um cigarro e acidentalmente incendiou-se.

Apesar de ter sido transportada com vida ao hospital, a mulher de 71 anos acabou por morrer na manhã desta quinta feira, no hospital Virgen de la Arrixaca em Múrcia, para onde foi transferida com queimaduras muito graves.

O álcool de alecrim é comummente utilizado para as dores reumáticas, relaxamento e dores musculares, celulite e alopécia. E é também popular para reduzir rapidamente a sensação de calor.

O corpo vai agora ser autopsiado para ser confirmada a causa de morte.