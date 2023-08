A ideia de que uma pessoa se pode tornar tolerante ao álcool quando bebe muito está "em todo o lado - nas redes sociais, nos filmes". É preciso esclarecer isto

Os grandes consumidores de bebidas alcoólicas não conseguem "lidar com a sua bebida" - o que diz este estudo

por Sandee LaMotte, CNN

Em vez disso, as pessoas com distúrbios relacionados com o consumo de álcool - o que antigamente se designava por 'alcoolismo' - apresentavam uma diminuição significativa dos testes cognitivos e motores até três horas depois de terem ingerido uma bebida alcoólica concebida para imitar os seus hábitos típicos.

"Parece ser uma perceção popular que os bebedores experientes conseguem lidar com o seu álcool - como dois cowboys num bar numa competição de bebida e que têm alguma força de macho para ingerir tanto álcool e lidar com ele", diz o coautor do estudo Nathan Didier, um analista de investigação do Laboratório de Investigação de Dependências Clínicas da Universidade de Chicago, nos EUA.

A ideia de que uma pessoa se pode tornar tolerante ao álcool em exposições mais elevadas está "em todo o lado, em todas as redes sociais, nos filmes, etc.", diz a autora sénior do estudo, Andrea King, professora de psiquiatria e neurociência comportamental na Universidade de Chicago.

"O nosso estudo encontrou algum grau de apoio para um aumento da tolerância", diz King, que é especialista em investigação sobre reabilitação do álcool, "mas depende realmente da quantidade de álcool consumida, da rapidez e do tempo decorrido desde o consumo".

Esta descoberta é significativa, diz King, uma vez que "apenas cerca de 10% das pessoas com distúrbios relacionados com o consumo de álcool vão para tratamento e o consumo excessivo de álcool está a aumentar - o que significa consumir cinco ou mais bebidas para um homem ou quatro ou mais para uma mulher nas primeiras duas horas após o consumo".

Alguns vão para além do consumo excessivo de álcool, envolvendo-se no que se designa por "consumo de alta intensidade". De acordo com o Instituto Nacional sobre o Abuso de Álcool e o Alcoolismo, este padrão de consumo de álcool é definido como o consumo de álcool no dobro dos níveis de consumo excessivo.

"Este padrão de consumo perigoso significa oito ou mais bebidas para as mulheres e 10 ou mais bebidas para os homens numa ocasião", refere o instituto no seu site.

Vários tipos de consumidores

O estudo foi publicado na revista "Alcohol: Clinical and Experimental Research". Analisou três tipos de jovens adultos bebedores, a maioria na casa dos 20 anos, que faziam parte do Chicago Social Drinking Project, um estudo de investigação em curso iniciado por King em 2004. Os 397 participantes incluíam bebedores leves, bebedores sociais pesados e aqueles que tinham transtorno de abuso de álcool.

Os bebedores ligeiros foram definidos como pessoas que bebem até seis bebidas "normais" por semana, mas não bebem em excesso, diz King. Nos Estados Unidos, uma bebida normal é cerca de 0,6 onças fluidas ou 14 gramas de álcool puro, o que difere consoante o tipo de bebida para adultos que se consome.

Os bebedores moderados não foram incluídos no estudo, disse King, para estabelecer uma comparação clara entre o impacto do consumo de álcool leve e pesado: "As pessoas podem sobrepor-se e não queríamos confundir a distinção", afirma.

O segundo grupo do estudo era constituído por bebedores sociais pesados, definidos como aqueles que bebiam 10 bebidas por semana, no mínimo, e que consumiam álcool uma a cinco vezes por mês.

O terceiro grupo incluía os bebedores que satisfaziam os critérios para a perturbação do consumo de álcool - 28 ou mais bebidas por semana para os homens e 21 para as mulheres - e que bebiam frequentemente pelo menos um terço ou mais dias num mês.

"Na sua vida quotidiana, este grupo bebia em média 38,7 bebidas por semana, em comparação com 2,5 bebidas por semana para os bebedores ligeiros e cerca de 20 bebidas para os bebedores pesados", afirma King.

As pessoas deste grupo também tinham de preencher outros critérios para a perturbação do consumo de álcool, tais como não serem capazes de reduzir o consumo, beberem mesmo quando isso causava problemas com a família e os amigos e envolverem-se em situações em que eles ou outros se podiam magoar.

Uma única bebida equivale a 5 bebidas

As pessoas dos três grupos foram testadas em dois momentos diferentes: uma vez com álcool, outra com um placebo concebido para imitar o álcool. Mas em cada uma das ocasiões os participantes no estudo foram informados de que poderiam receber um estimulante, um depressor, álcool ou um placebo.

A bebida intoxicante era uma bebida mista aromatizada com álcool de cereais a 190, medida pelo peso corporal para igualar o efeito do licor em todos os tipos de corpo. As mulheres, que metabolizam o álcool de forma diferente dos homens e podem ficar mais facilmente intoxicadas, receberam uma dose de 85% da dose administrada aos homens.

"O nível de álcool da bebida era equivalente a quatro a cinco bebidas que produzem leituras no bafómetro de 0,08-0,09%, que é o limite para conduzir (embriagado)", diz Didier.

Antes de beber e em vários intervalos de tempo após a ingestão da bebida, os níveis de álcool foram testados. Em intervalos de 30 e 180 minutos, os participantes foram questionados sobre o grau de perturbação que sentiam, numa escala de "nada" a "extremamente".

Os participantes também completaram duas tarefas de desempenho cognitivo antes de beberem e em cada intervalo de meia hora: uma delas era uma tarefa de motricidade fina em que os participantes do estudo eram avaliados quanto à rapidez com que conseguiam colocar cavilhas em buracos; a outra era uma tarefa com lápis e papel concebida para testar as capacidades cognitivas.

Foi observada alguma tolerância

Inicialmente, o estudo apoiou a noção de que os consumidores de bebidas alcoólicas podem administrar doses maiores sem serem afetados. Aos 30 minutos, tanto os consumidores de bebidas alcoólicas como os que sofrem de perturbações relacionadas com o consumo de álcool não tiveram problemas com o teste cognitivo, enquanto os consumidores de bebidas mais leves se sentiram sedados e fatigados, afirma King. Nem os bebedores pesados nem os que sofrem de perturbações ligadas ao abuso do álcool se sentiram prejudicados quando questionados.

No entanto, ambos os grupos saíram-se igualmente mal na tarefa de colocar pinos em buracos, especialmente na marca dos 30 minutos. "Observámos que, 30 minutos após o consumo de álcool, todos os grupos estavam igualmente incapacitados", conta Didler.

Apesar de a bebida alcoólica utilizada no estudo ser suficiente para colocar todos os participantes acima do limite legal, as pessoas com distúrbios de consumo de álcool bebem muito mais intensamente e mais rapidamente, diz King.

Para ver se as pessoas com perturbações seriam afetadas por níveis mais elevados de álcool, que imitassem mais de perto a sua ingestão típica, os investigadores deram outra bebida a 60 participantes com perturbações do consumo de álcool. Esta bebida continha um nível de álcool de 190 graus que era equivalente a sete a oito bebidas normais.

Com a dose mais elevada, as pessoas com perturbações associadas ao consumo de álcool apresentaram 50% mais perturbações mentais e motoras do que após a ingestão da dose mais baixa, segundo o estudo. Além disso, não voltaram completamente ao seu nível de desempenho de base após três horas.

"O que este estudo faz é chamar a atenção para as limitações da tolerância", sublinha Didier. "Mesmo que se tenha muita experiência a beber, isso não significa que não está prejudicado - esta é uma conclusão importante."