Julgamento de Alec Baldwin por homicídio involuntário anulado por erro processual

O julgamento de Alec Baldwin por homicídio involuntário no cenário do filme "Rust" foi anulado na sexta-feira devido a uma irregularidade processual, depois de a acusação não ter fornecido à defesa as balas relacionadas com o caso.

A juíza Mary Marlowe Sommer declarou a anulação do julgamento por retenção de provas, denunciando o comportamento da acusação.

O ator Alec Baldwin reagiu a chorar nos braços da mulher. O ator de 66 anos podia ser condenado a até 18 meses de prisão pela tragédia ocorrida em 2021.

Em outubro desse ano, durante as filmagens de “Rust” no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, Baldwin apontou uma arma que, ao contrário do que era suposto, continha um projétil real que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza.

Marcada por várias fragilidades e reviravoltas, a investigação nunca chegou a apurar como é que munições reais foram parar ao ‘set’ de filmagem, desafiando as regras de segurança comuns a toda a indústria cinematográfica.