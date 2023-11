Alejo Vidal-Quadras, ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, baleado na cara em Madrid

Alejo Vidal-Quadras, antigo presidente do Partido Popular da Catalunha e ex-vice-presidente do Parlamento Europeu, foi baleado na cara, esta quinta-feira, cerca das 13:30 (12:30 em Lisboa), numa rua no centro de Madrid, avança o El País que cita fontes da Polícia Nacional.

#Agresión con arma de fuego en c/Núñez de Balboa, 40. #Salamanca.@SAMUR_PC estabiliza a un hombre de 78 años con una herida por arma de fuego y lo traslada a un hospital de #Madrid.@policia investiga. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/OZHJH866no — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 9, 2023

Segundo a mesma fonte, Vidal-Quadras, de 78 anos, foi levado consciente para o hospital Gregorio Marañón, em Madrid.

De acordo com os serviços de emergência, o também fundador do VOX tem um único ferimento na zona do maxilar e encontra-se estável.

O caso está a ser investigado pelas autoridades, sendo que os suspeitos serão dois indivíduos que circulavam numa mota Yamaha preta.