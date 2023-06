Um terço dos jovens alemães considera que a violência contra as mulheres é "aceitável"

Ainda há profissões quase só com homens ou quase só com mulheres. Saiba quais são

Um terço dos jovens alemães considera aceitável a violência contra as mulheres, de acordo com um novo estudo que causou indignação entre os defensores da igualdade de género.

O inquérito foi encomendado pela organização de solidariedade social para crianças Plan International Germany. As suas conclusões foram publicadas no jornal regional Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Um grupo de 1000 homens e 1000 mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos de toda a Alemanha foi convidado a dar a sua opinião sobre a masculinidade para o estudo, que foi realizado online.

34% dos homens desta faixa etária admitiram ter sido violentos para com a sua parceira no passado, para lhe "incutir respeito". 33% disseram que consideravam aceitável se a sua "mão escorregasse" ocasionalmente durante uma discussão com a sua parceira.

No que se refere às atitudes em relação à culpabilização da vítima e à duplicidade de critérios, o inquérito revelou que 50% dos homens afirmaram que não gostariam de ter uma relação com uma mulher que tivesse tido muitos parceiros sexuais, enquanto 20% das mulheres entrevistadas concordaram com esta afirmação.

O inquérito revelou igualmente que as expectativas no âmbito de uma relação diferem muito entre homens e mulheres.

Pouco mais de metade dos homens - 52% - queria uma relação segundo o modelo "ganha-pão - dona de casa", em que eles ganhavam a maior parte do dinheiro para a casa e os cuidados com os filhos e as tarefas domésticas eram principalmente da responsabilidade da mulher.

Mais de dois terços das mulheres entrevistadas discordaram, querendo parcerias iguais e decisões partilhadas.

Menos de metade dos inquiridos - 48% - manifestaram a sua aversão às manifestações públicas de homossexualidade, dizendo que se sentiam "perturbados" por elas.

Um grupo alemão chamado Organização Federal para a Igualdade escreveu no Twitter que as conclusões eram "chocantes".

"De acordo com um inquérito da Plan International Alemanha, um em cada três jovens considera a violência contra as mulheres 'aceitável'. Isto tem de mudar urgentemente!"

Karsten Kassner, do Fórum Federal dos Homens, um grupo que defende a igualdade de género, também apelou à mudança: "É problemático que um terço dos homens inquiridos banalize a violência física contra as mulheres".

De acordo com dados da Polícia Criminal Federal da Alemanha (BKA), 115.000 mulheres na Alemanha foram vítimas de violência por parte do parceiro em 2021.

A Alemanha também tem uma das taxas mais altas de feminicídio na Europa - um problema que foi exacerbado durante a pandemia do coronavírus, de acordo com dados do BKA.