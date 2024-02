Tribunal alemão dita que juventude da AfD pode ser classificada como "extremista"

Scholz preocupado com aumento do extremismo nas manifestações na Alemanha

A juventude partidária da Alternativa para a Alemanha (AfD) pode ser classificada como “extremista” pelos serviços de informação alemães, ditou esta terça-feira um tribunal de Colónia, em mais uma decisão que promete esquentar o debate em curso na Alemanha sobre se o partido de extrema-direita deve ser banido.

A juventude da AfD, conhecida como Alternativa Jovem, “continua a envolver-se em agitação anti-estrangeiros e, em particular, anti-Islão e anti-muçulmanos”, ditou o tribunal de Colónia, a maior cidade do estado da Renânia do Norte-Vestefália.

Depois de anos a monitorizar a Alternativa Jovem, a agência de serviços secretos alemã, responsável também por vigiar grupos e atividades que possam ser considerados inconstitucionais, classificou o grupo de “extremista” em 2023, levando a AfD e a sua juventude partidária a apresentar recurso à decisão em tribunal.

O tribunal administrativo de Colónia considera que se justifica classificar a Alternativa Jovem como “extremista”, uma decisão que também deverá ser alvo de recurso por parte da extrema-direita. A decisão surge na sequência de vários protestos por toda a Alemanha, que têm mobilizado centenas de milhares de pessoas contra os extremistas.

Reagindo à decisão em Berlim, a ministra alemã da Administração Interna, Nancy Faeser, disse que a decisão judicial “mostra claramente que estamos a lidar com um enorme desprezo pela humanidade, com racismo, ódio a muçulmanos e ataques à nossa democracia”. Em declarações aos jornalistas, a ministra adiantou que a chancelaria “vai continuar a tomar medidas contra a situação com recurso aos meios do Estado de Direito”.