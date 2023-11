Dois adolescentes detidos por suspeita de planearem ataque na Alemanha

Dois adolescentes de 15 e 16 anos, com alegadas simpatias pelos terroristas do Estado Islâmico (EI), foram detidos na terça-feira pelas forças policiais alemãs por suspeita de prepararem um atentado, informaram esta quarta-feira as autoridades.

As procuradorias de Düsseldorf (oeste) e Neuruppin (leste), os locais de residência dos dois jovens, abriram processos por suspeita de planeamento de um crime terrorista.

Segundo a rede NTV e outros meios de comunicação, os dois adolescentes mantiveram contactos por meio de um serviço de mensagens, tendo trocado ideias sobre ataques com dispositivos incendiários ou com um camião.

Um mercado de Natal e uma sinagoga na cidade ocidental de Colónia estavam entre os potenciais alvos dos ataques.

Segundo a televisão pública regional WDR, as detenções foram motivadas pelo facto de um dos adolescentes ter apelado a uma "guerra santa" num vídeo publicado na aplicação ‘Telegram’ e terem anunciado um atentado para a próxima sexta-feira.

Ambos os jovens são simpatizantes do EI, segundo fontes citadas pelos meios de comunicação referidos.

O chefe da agência de inteligência alemã, Thomas Haldenwang, afirmou hoje que o risco de ataques islamitas “há muito tempo que não era tão elevado”.

“O perigo deste tipo de ataques sofreu uma mudança qualitativa como resultado da guerra em Gaza, uma vez que os vídeos partilhados nas redes sociais podem contribuir para a “radicalização” dos jovens na Alemanha”, afirmou Haldenwang.