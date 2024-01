Emprego na Alemanha atinge nível mais elevado desde a reunificação

O emprego na Alemanha atingiu o nível mais alto desde a reunificação, em 1990, com uma média de 45,9 milhões de empregados em 2023, divulgou esta terça-feira o Gabinete Federal de Estatísticas (Destatis).

Os números divulgados superam em 330 mil pessoas o recorde verificado em 2022.

Segundo o Destatis, esta evolução é justificada com, entre outros fatores, a imigração de trabalhadores.

Por outro lado, verificou-se um aumento da participação no mercado de trabalho de população que já se encontrava no país.

“Estes dois impulsos foram mais fortes do que o efeito das alterações demográficas que, a médio prazo, levariam a uma clara diminuição da população em idade ativa”, lê-se no comunicado do gabinete de estatísticas.

Em 2020, a crise provocada pela pandemia de covid-19 tinha provocado uma contração do emprego em 361.000 pessoas. No ano seguinte, o emprego avançou 0,2% (69 mil pessoas). Já em 2023, o crescimento foi de 1,4% (612 mil pessoas).