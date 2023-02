Sahra Wagenknecht, antiga líder do partido de esquerda Die Linke, convocou uma "manifestação pela paz" em Berlim, que irá realizar-se no próximo sábado. A marcha, que pede um fim pacífico para a invasão russa na Ucrânia, servirá também para criticar a exportação de armamento do Ocidente para Kiev e está a atrair a atenção de extremistas, que apoiam este argumento e planeiam juntar-se ao protesto no fim de semana.

Sahra Wagenknecht começou por lançar as bases da manifestação com um "manifesto pela paz" que publicou já em fevereiro, originalmente com as assinaturas de 70 figuras proeminentes da esquerda alemã - segundo o The Guardian, a coautora do manifesto é a jornalista Alice Schwarzer, que já foi uma das mais proeminentes feministas da Alemanha.

Porém, nas últimas semanas, o manifesto reuniu meio milhão de assinaturas online, contando com a participação de Tino Chrupalla, um dos líderes do partido de extrema-direita alemão Alternative für Deutschland (AfD). O documento foi igualmente partilhado por Hans-Christian Strache, antigo vice-chanceler austríaco e ex-líder do Partido da Liberdade, de extrema-direita.

Vários movimentos de juventude neofascista estão a encorajar a participação na manifestação, com o antigo partido de Sahra Wagenknecht a distanciar-se da iniciativa, criticando a falta de uma linha clara de separação para com o argumentário da extrema-direita. O Die Link já veio mesmo criticar uma entrevista dada por Sahra Wagenknecht à estação pública alemã ZDF na passada quarta-feira, acusando-a de não se distanciar dos grupos extremistas.

Nesta entrevista, Wagenknecht garantiu que não quer ver símbolos neonazis no protesto, acrescentando: "Mas, claro, são bem-vindos todos aqueles que se quiserem manifestar pela paz com um coração aberto."

As autoridades já revelaram que esperam a participação de pelo menos 10 mil pessoas na manifestação do próximo sábado, que vai começar em frente Portas de Brandeburgo na capital alemã. Entretanto, foi convocado um contraprotesto para a tarde de sexta-feira, com o apoio de políticos e intelectuais alemães, nomeadamente Herta Müller, escritora laureada com o Nobel da Literatura.