Alemanha entra em recessão ligeira

O Produto Interno Bruto alemão caiu no primeiro trimestre do ano, o que significou que a maior economia europeu entrou em recessão, ainda que ligeira, de acordo com dados oficiais revistos em baixa divulgados esta quinta-feira.

A agência federal de estatísticas disse que a economia alemã contraiu 0,3% nos três primeiros meses do ano, ajustando sua estimativa inicial de crescimento nulo. Alguns economistas já antecipavam esta revisão após a maior da produção industrial em 12 meses em março.

Caso a economia volte a registar uma contração no segundo trimestre – tendo em conta a contração também revista em para 0,5% no último trimestre de 2022 – entrará em recessão técnica.