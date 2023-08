Economia alemã não se mostrava tão fraca desde o início da pandemia

Uma primeira leitura do Índice de Gestores de Compras (PMI) do país, que acompanha a atividade nos sectores da indústria transformadora e dos serviços, caiu para 44,7 em agosto, contra 48,5 em julho. Trata-se do valor mais baixo desde maio de 2020, quando o país começou a levantar gradualmente as rigorosas restrições impostas pela pandemia. Uma leitura inferior a 50 indica uma contração.

O inquérito destacou um "agravamento da recessão na indústria transformadora", com a produção a cair pelo quarto mês consecutivo. A atividade nos serviços caiu pela primeira vez em oito meses.

"Qualquer esperança de que o sector dos serviços pudesse salvar a economia alemã evaporou-se. Em vez disso, o sector dos serviços está prestes a juntar-se à recessão na indústria transformadora", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Banco Comercial de Hamburgo, que publica o inquérito às empresas alemãs em parceria com a S&P Global.

Os números vêm juntar-se aos indícios de que a economia alemã está novamente a perder fôlego, depois de ter saído de uma recessão de inverno no segundo trimestre por uma margem mínima. No início deste mês, os dados revelaram um abrandamento mais acentuado do que o previsto na produção industrial em junho - impulsionado por uma forte contração no vasto sector automóvel do país.

O mal-estar económico da Alemanha está a repercutir-se nos outros 19 países que utilizam o euro, com a região em geral também em risco de entrar em recessão, depois de ter registado um crescimento no segundo trimestre.

Uma leitura inicial do PMI para a área do euro caiu para 47 em agosto, o menor desde novembro de 2020, de acordo com um estudo separado publicado na quarta-feira pelo Hamburg Commercial Bank e S&P Global.

"A pressão descendente sobre a economia da zona do euro em agosto decorre principalmente do setor de serviços alemão", disse De la Rubia.

Ambos os inquéritos revelaram uma subida preocupante da inflação no sector dos serviços, devido ao aumento dos salários, o que poderá tornar o Banco Central Europeu mais relutante em suspender a subida das taxas de juro na sua reunião do próximo mês.

Mais uma vez, o cenário é pior na Alemanha do que no resto da Europa, com a "estagflação" - referindo-se a uma mistura tóxica de inflação elevada e crescimento lento - a instalar-se.

"A atividade começou a diminuir, enquanto os preços voltaram a subir, chegando mesmo a acelerar", disse De la Rubia. "Quando a inflação não pode ser controlada na maior economia da zona euro, são más notícias para o BCE."

Andrew Kenningham, economista-chefe para a Europa da Capital Economics, disse que a economia da zona euro provavelmente entrará em recessão no segundo semestre do ano, "com a Alemanha provavelmente a ter o pior desempenho".