Vários edifícios evacuados após ameaça de bomba à sede da televisão pública alemã

Vários edifícios foram evacuados na manhã desta segunda-feira na cidade alemã de Mainz após uma ameaça de bomba contra a sede da ZDF, a televisão estatal pública do país.

De acordo com uma fonte da polícia local, a ameaça foi recebida às 7:20, hora de Portugal Continental. Cerca de duas horas depois, o jornal alemão Sudwesternfunk, citando informações dadas pela ZDF, garantiu que a ocorrência já terminou e que as autoridades já deram o 'ok' aos cerca de 600 trabalhadores retirados para regressarem aos respetivos locais de trabalho.

No local, refere a mesma fonte policial, estiveram peritos em explosivos da Polícia do Estado da Renânia-Palatinado.